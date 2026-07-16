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姜濤街頭被野生捕獲即興戲癮大發 堅稱自己姓陳：我係姜生御用髮型師

影視圈
更新時間：17:24 2026-07-16 HKT
發佈時間：17:24 2026-07-16 HKT

姜濤近日在街頭被一名街拍攝影師認出，對方上前想邀請拍照，卻意外觸發一場充滿喜感的即興對戲。姜濤一時戲癮大發，堅稱自己並非本尊，還化身「姜濤御用髮型師」，與攝影師一問一答，期間連番趁機大讚「姜生」，場面搞笑。

姜濤搞笑發戲癮

事緣該名經常邀請藝人及穿搭出眾路人拍照的攝影師，偶遇姜濤便禮貌上前打招呼：「姜生，你好呀！」沒想到姜濤竟然矢口否認：「姜生？我唔係喎！我姓陳。」攝影師當場呆住，還以為自己認錯人，馬上道歉：「Sorry！認錯人，唔好意思。」但他很快回過神來，確定眼前人確是姜濤，只是在開玩笑，便索性陪他演下去。

姜濤自封髮型師

姜濤見對方接戲，便繼續把故事編下去：「我係髮型師嚟，但我今日幫姜生整髮型。」原本同行的工作人員已伸手示意不要拍攝，但聽見這句對白後，隨即退開，任由「陳生」自由發揮。攝影師順勢接話：「原來係咁！你係姜生髮型師。」姜濤忍着笑回應：「係喇！係喇！我平時都好鍾意模仿佢啲髮型。」

姜濤藉「陳生」身分自讚

攝影師追問：「咁多唔多人認錯你？」姜濤一臉正經地說：「都多㗎！」然後毫不客氣地讚起自己來：「我好鍾意佢，連手機殼都係佢。我幾欣賞呢個後生仔。」攝影師一時不知如何接話，只說了句：「嘩！」

姜濤順勢推廣身上品牌

其後，攝影師遞上手機展示自己的專頁作品，自我介紹：「我做緊一啲內容，經常讚一啲著衫好睇嘅人……呢套衫幾襯你喎！」當天身穿品牌服飾的姜濤立即抓緊宣傳機會，順水推舟地說：「呢套就係姜生送俾我，（攝影師︰Really！）係呀，姜生好鍾意Burberry㗎，而家要著得清新啲清涼啲，所以佢俾咗白色呢套我著。」他再度忍笑自讚：「我都好欣賞姜生嘅品味。」最後，攝影師笑說：「陳生，你都真係幾搞笑。」不過，這次邀拍雖然未有成事，攝影師專頁也沒有上載「陳生」的街拍照片，但換來一條趣味十足的短片，跟姜濤對戲一場，可謂另一種收穫。
 

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