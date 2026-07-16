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羅啟豪盼與四屆「中聲生」合作拍劇 李金凱羨慕趙浚承主演《三代同糖》搞笑求職：由探班開始煩監製

影視圈
更新時間：17:15 2026-07-16 HKT
發佈時間：17:15 2026-07-16 HKT

《中年好聲音》唱將羅啟豪、劉洋、李金凱及王鄭浚仁今日到書展出席首本紀念集《中年好聲音之聲情之旅》新書發布及簽名會，書中收錄過百張獨家照片、專訪、回顧文章及粉絲心聲，吸引近百位歌迷攜同燈牌到書展攤位支持。歌迷及後亦到簽書會排隊集齊四位歌手簽名，近距離與偶像互動打卡合照，負責「守尾門」的王鄭浚仁親切地詢問並寫上每位粉絲的名字？李金凱亦由胞姊代筆在書中蓋上簽名印章。

李金凱怕錫到破皮

四位歌手受訪時，表示每人分別邀請25位歌迷、合共100人參與簽書活動，今晨亦預早到公司練定簽名。王鄭浚仁主動提出留低為限量100位粉絲以外的歌迷簽書，希望回饋大家前來支持的熱情；李金凱更特地將簽名訂製成蓋印，為滿足粉絲準備充足。談到蓋印時，李金凱笑指未能為新書親送唇印：「我怕錫到破皮！（錫粉絲面珠墩？）嘩！咁賺嗰個係我喎！（粉絲可擁抱？）送一個鼓勵嘅擁抱最適合。」

王鄭浚仁期待劉洋騷肌

羅啟豪透露母親與胞姊均有預購新書，送贈一眾親朋好友，銷情好的話亦會拍片向粉絲道謝。談到晒肌肉作為福利，羅啟豪表示開紅館演唱會前有開始節食及鍛鍊，但遠遠未到可以騷肌的進度，王鄭隨即笑指：「騷肌肉的話，劉洋我會比較期待！」劉洋則馬上耍手擰頭：「我騷唔到，你騷啦，你得嘅！」

王鄭浚仁爆《中年4》大熱尤淑情係緊張大師

《中年好聲音4》將迎決賽，論到心水參賽者時，王鄭興奮指十強中有4位來自馬來西亞，自己與大熱門尤淑情最熟稔：「佢係緊張大師嚟，每場比賽都問我點算、要點唱先好，我都會同佢喺酒店傾三個鐘。我同佢『講怕咩呀？你依家都係大熱啦！』但佢都仲係好大壓力，好努力減肥成塊面都尖晒！」至於第四屆將有新一批歌手冒起，四位均毫不擔心師弟妹搶飯碗，對節目去向亦未有消息，劉洋認為若相隔一會再拍攝第五屆，更新節目內容，觀眾亦不會感到疲勞。

羅啟豪自薦拍劇

對於新處境喜劇《愛．回家之三代同糖》由出身「中3生》趙浚承飾演男主角，大家都為他加油並感驕傲，至於爭取加盟劇集，金凱則幽默地表示：「由探班開始，探多啲班等監製見到我哋多啲，令佢覺得『嘩！你哋幾個好煩』不如一齊拍啦！」羅啟豪則期待四屆《中年好聲音》能夠合演劇集，不論是否音樂劇形式，只要適合大家表演便可：「其實我Day One已經自薦！」希望能夠促成合作。
 

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