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世界盃2026｜碧咸嫂慶祝英格蘭即輸 無緣爭冠網民賴Victoria 麥當娜BTS閉幕禮獻聲

影視圈
更新時間：16:44 2026-07-16 HKT
發佈時間：16:44 2026-07-16 HKT

英格蘭於香港時間今日凌晨的世界盃4強賽事中，以1比2不敵阿根廷，無緣決賽，英格蘭球迷矛頭直指「碧咸嫂」Victoria Beckham。事緣英格蘭於55分鐘由翠鋒安東尼哥頓（Anthony Gordon）先開紀錄，惟阿根廷其後於7分鐘內連入兩球逆轉勝，阿根廷成功進入決賽。有球迷翻炒Victoria日前於英格蘭對挪威的8強戰中，即使英格蘭入球，她都面無表情，而今日她突「交戲」，在英格蘭入波後興奮地歡呼。

碧咸眼濕濕

碧咸夫婦今日再次帶同兒子Romeo及Cruz、Cruz女友Jackie Apostel、女兒Harper到場睇波，賽後夫婦二人被拍到掩面難掩失落，碧咸更一度眼濕濕。除碧咸一家外，「滾石」樂隊主音米積加（Mick Jagger）、前「One Direction」成員Louis Tomlinson與女友Zara McDermott，以及美國饒舌歌手2 Chainz等亦有現身球場睇波撐英格蘭。阿根廷將於19日在紐約新澤西球場迎戰西班牙，爭奪今屆世界盃冠軍。另外，碧咸老友湯告魯斯（Tom Cruise）及歌手珍妮花赫遜（Jennifer Hudson）日前獲公布為世界盃閉幕禮演出，珍妮花會唱美國國歌，天后Shakira、麥當娜（Madonna）、天王Justin Bieber及韓團防彈少年團（BTS）都將為閉幕禮獻唱。

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