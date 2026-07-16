咖喱黃雅慧撻着YouTuber怡富 拍拖外遊「熊抱」新歡 網民踢爆10個月前已密會

曾參加ViuTV《全民造星IV》被網民封為「最美醫生」的「咖喱」黃雅慧，早前捲入醫美中心終止合作風波，沉寂兩個月，「咖喱」黃雅慧展開新里程。黃雅慧近日在社交平台放閃，分享與YouTuber男友怡富到非洲摩洛哥旅行的影片，似未受合約糾紛影響心情。

「咖喱」黃雅慧跟怡富外遊放閃

「咖喱」黃雅慧與男友怡富豪遊北非摩洛哥，有指二人選擇高規格的私人訂製行程。從咖喱公開的影片所見，「咖喱」黃雅慧與怡富換上多套當地民族服裝，二人在鏡頭前大玩變裝舞蹈。在影片尾聲，怡富更霸氣地一把將女友擁入懷中，甜蜜指數爆燈。

「咖喱」黃雅慧在IG帖文寫道：「讓我們一起探索這個世界，感謝你們組織了這麼棒的旅行，最棒的摩洛哥私人遊覽。」不少網民對「咖喱」黃雅慧感情有著落送上祝福，大讚二人好幸福：「曬過摩洛哥個太陽呀師兄」、「so sweet」、「閃到爆」、「真係好浪漫」、「搵到個同自己一齊大冒險嘅另一半係最開心」等。

相關閱讀：咖喱穿比堅尼晒傲人身材！曾任醫生玩《造星》追夢 拍節目做埋「軍醫」？

相關閱讀：咖喱黃雅慧被所屬醫美中心炒魷兼報警 指涉侵犯病人私隱 曾參加《造星》被封「最美醫生」

「咖喱」黃雅慧捲醫美中心解僱風波

「咖喱」黃雅慧參加《全民造星IV》前，曾於16、17歲時獲得機會成為女團成員，卻因為要兼顧學業，最終放棄入行機會。「咖喱」黃雅慧之後選擇讀醫科，與家人生病有關，希望成為醫生幫助病人減輕痛苦，「咖喱」黃雅慧完成醫生實習期後，曾在屯門醫院任職急症室醫生約兩個月，卻因看到《全民造星IV》招募，毅然辭去醫生的穩定工作，不想錯過追夢，當時獲得男友及家人支持。

「咖喱」黃雅慧於今年4月捲入任職的醫美中心解僱風波，當時被指控涉嫌未經授權將載有病人資料的文件帶離診所，醫美中心即時終止與「咖喱」黃雅慧所有合作關係，並就事件報警。

相關閱讀：《全民造星IV》咖喱黃雅慧捲盜竊風波 嘆藝人身分硬食指控 曾遭恐嚇：係咪想我煮死你？

怡富由旅遊記者變YouTuber

「咖喱」黃雅慧的新歡怡富，全名為翁怡富，曾任職報章旅遊記者，於2021年開設個人YouTube頻道「怡富Iwalkutake」，訂閱人數多達23萬。怡富的頻道有別於一般飲食影片，以真實又不造作的記錄式風格，足跡遍布法國、西班牙、南美洲、埃塞俄比亞、古巴、危地馬拉等多個冷門或充滿異國風情的國度。由於怡富經常深度講解各地的歷史背景，被網民大讚是「教科書級」的旅遊頻道。

「咖喱」黃雅慧與怡富今次公開放閃前，早在10個月前已有網民爆料，猜測二人結伴外遊是情侶關係。但因「咖喱」黃雅慧在參加《全民造星IV》時有男友，另有網民指怡富另有女友，因而二人的關係當時未獲證實。

相關閱讀：《全民造星IV》咖喱黃雅慧「盜竊」解僱風波爆羅生門 開腔還原真相並非僱傭關係