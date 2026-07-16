王雙駿親解《25+英皇群星演唱會》辭演真相：冇不和冇情緒 認謝霆鋒演得不夠

王雙駿今日出席第四屆「亞藝無疆」藝術節2026宣傳活動。7月13日是王雙駿的55歲生日，問到可有收到什麼驚喜？他笑稱這年紀不需要驚喜了，與家人簡單食飯慶祝便可以，他表示，因為他不太鍾意慶祝生日，幾十年都沒有約埋朋友，或有時工作中渡過，而他的生日願望是身心健康。

王雙駿難和藝人溝通

重提《25+英皇群星演唱會2026》辭演主因一直成謎，王雙駿首度開腔解釋，其實是一些美麗的誤會。他由最初接觸演唱會時，崗位是設計整個騷的音樂，與導演及製作團隊一齊構思，但奈何牽涉太多藝人，而這班藝人亦不是好得閒，一直冇機會面談：「我覺得比較困難，因為好難知道大家心目中有冇畫面或想做啲咩，好幾個月一直約唔到。」去到最後，他明白藝人各有考量及想法，他決定退後一步：「我無意搞亂件事，如果我硬要參與落去，我覺得會影響了整個大局。」

王雙駿強調非想像中的不和

他強調這不是大事，亦非大家想像中的不和：「其實我哋依然好愉快，係一個好理性決定，唔係我有咩情緒。因為已經要開騷，盡量所有人一齊諗點樣令個騷順利進行，呢個最緊要。所以我行後一步而冇影響大局，便可以專心處理謝霆鋒演出部份。」

王雙駿談霆鋒演出被刪

提到霆鋒在《25+英皇群星演唱會2026》演出突然刪減，事後惹來觀眾及網民不滿，王雙駿認為大家期望不同，可能以為霆鋒應該要這樣，但他覺得沒有一定：「我完全明白，你問我，我都覺得唔夠，但唔緊要，佢唔係最後一次演出，佢依然係一個好hyper、好熱情對待音樂嘅人，我哋可以期望下一次。」問到下一次還有機會與英皇合？他表示正定期與他們合作中，與霆鋒做緊巡迴演唱會，都是英皇的：「呢間公司入面有好多朋友，大家都知發生咩事，其實係一個好理性決定。除非你話個騷可以推遲多四個月，咁就可以再諗。」問到是否有歌手想唱多兩首歌？他卻表示又不是，追問是否排位先後出場問題？他澄清排位與現在大家看到的流程次序差不多。

王雙駿夥恭碩良及三地樂隊演出《三角演義》

此外，「亞藝無疆」開幕節目由王雙駿X恭碩良& Friends ft. Uuhai（蒙古）、KARDI（韓國）、KIKI（泰國）《三角演義》合力演出音樂會。問到與不同國家地區組合合作在溝通上可有出現問題？他表示主要是以英文溝通，加上玩音樂的人很簡單，只要件事好玩，可能技術上要求你做得到，大家就很容易夾到，他說：「比我想像中容易，最困難嘅係夾大家嘅檔期，而佢哋好想將自己嘅音樂帶到香港，所以呢次來港演出，佢哋感到十分興奮。」

