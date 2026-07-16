海俊傑走出喪妻陰霾復工 近照曝光最新狀態 與早前憔悴暴瘦外貌判若兩人

53歲的海俊傑去年因化妝師老婆莫家慈猝逝而備受打擊，不過事隔多月，他似乎已逐漸走出陰霾。近日有網民在美國波特蘭偶遇海俊傑，並開心在社交平台分享兩人的合照。相中的海俊傑雖然身形依舊清減，但整體氣息已截然不同。他梳著一頭整潔俐落的髮型，以往因憂心過度而凹陷的雙頰明顯飽滿了不少，面色變得紅潤，面對鏡頭時展露出久違了的燦爛笑容，狀態不俗。對比去年老婆病重及剛離世時，他那滿臉憔悴、眼窩深陷且身形暴瘦的模樣，如今可謂判若兩人，不少網民看到他的近照後，紛紛為他能重新振作大表支持。

海俊傑美國巡演被粉絲野生捕獲

海俊傑這次現身美國，其實是為了演藝工作，為了不讓身邊的親友擔心，他早前已積極調養身體，並於今年3月率先復出，飛往內地拍攝短劇，希望藉著忙碌的工作讓自己重新出發。而從他近期的行程可見，他已全面回歸舞台，於7月份在美國多個城市舉辦巡迴演出，行程涵蓋波特蘭、西雅圖、波士頓等地，這次他以精神奕奕的面貌登台獻唱，不僅展現了專業的演藝實力，更向外界宣告他已走出喪妻陰霾，重新出發。

相關閱讀：海俊傑喪妻後神隱多時呆站街頭被捕獲 身形再暴瘦惹網民心痛 老婆莫家慈去年急性肝衰竭離世

海俊傑老婆急性肝衰竭病逝

回顧去年，海俊傑確實經歷了人生中最痛心的低谷。他的老婆莫家慈當時突發急性肝衰竭，病情急轉直下。向來愛妻心切的他，曾放下藝人包袱，在鏡頭前聲淚俱下地拍片，為老婆緊急尋求熱心人士捐贈活肝，同時為龐大的醫療開支籌款。他當時形容老婆是自己「生命中最重要的人」，為了救妻可謂傾盡所有。儘管後來他更緊急安排太太北上求醫，無奈最終仍未能挽回老婆的生命，喪妻之痛曾令他悲痛欲絕，坦言「感覺身體被掏空」，度過了一段極度黑暗的日子，如今看到他在美國巡演中重拾活力，網民紛紛向他送上祝福。

相關閱讀：海俊傑喪妻後首露面 談及亡妻泣不成聲 稱每晚見到愛妻站身旁：我見到佢係笑