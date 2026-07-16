呂慧儀不捨《愛·回家》7月大結局 致謝編劇「腦力」創作 告別近十年角色美甲

TVB 長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「熊若水」的呂慧儀，隨着劇集定於7月正式落幕，近日接連在社交網分享感受。她既感激編劇團隊創作出近3,000集的劇本，亦透露為角色堅持近十年的指甲造型終可「退役」，換上自己真正喜歡的款式。

《愛·回家》編劇功臣難得曝光

呂慧儀日前上載了與《愛·回家》編劇組的合照，直言這班幕後功臣平時大多埋首在編劇房奮戰，鮮有現身，今次難得同框，她興奮地將照片公開，並介紹這群無名英雄。呂慧儀憶述，每次經過編劇房外，總會聽到裏面傳出噼嚦啪啦的鍵盤聲，以及陣陣大笑聲。不久之後，便會收到教人又笑又喊的精彩劇本。她笑言自己活像一名小粉絲，每次新劇本一出爐，就急不及待追看，不經不覺便追完了這個超長篇故事，字裡行間滿是回味。

呂慧儀特意在帖文中展示編審與編劇們的名單，形容這些名字「是值得被記下來的」，她表示：「謝謝你們創下如此佳績，也謝謝你們的『腦力』陪伴了我好多好多個晚上。這邊畢業了，期待你們在新的崗位上繼續加油。」盡顯不捨之情。

呂慧儀公開十年「甲」期

而為徹底演活「熊若水」，呂慧儀多年來一直保持着同一款美甲造型，前後接近十個年頭。隨着劇集步入尾聲，她終於卸下角色束縛，到修甲店拆掉舊甲、換上迎合自己喜好的新款式，她貼出美甲的照片，並表示：「因為水水這角色堅持了10年整甲 ，今日就拆一吓整返自己喜歡的款式氹自己開心。」