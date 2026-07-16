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影評人之選超級大獎2026｜《火遮眼》謝苗挑戰麥迪文爭動作片影帝 《鬼滅之刃無限城篇》角逐「最佳英雄片」

影視圈
更新時間：15:44 2026-07-16 HKT
發佈時間：15:44 2026-07-16 HKT

美國「影評人協會」昨日公布「第6屆影評人之選超級大獎」提名名單，涵蓋動作、超級英雄、科幻奇幻及恐怖類型電影與劇集，得獎結果將於8月6日公布。由日裔金像動作指導谷垣健治執導、謝苗及印尼動作巨星林科燈（Joe Taslim）主演的香港動作片《火遮眼》共獲3項提名，包括「最佳動作電影」、「最佳動作男主角」，成績不俗。

《火遮眼》共獲3項提名

角逐「最佳動作電影」還包括《我當你兄弟》、《Motor City》、《神探零零甩》、《Normal》、《全信沒收》及《Sisu：復仇之路》。「最佳動作電影男主角」除了《火遮眼》謝苗、林科燈入圍外，另有《全信沒收》麥迪文（Matt Damon）、《巔峰獵殺》泰隆艾格頓（Taron Egerton）、《Normal》 Bob Odenkirk、《Motor City》Alan Ritchson，以及《Sisu：復仇之路》 Jorma Tommila上榜。動作片影后方面，《巔峰獵殺》查理絲花朗（Charlize Theron）、《Ghost Killer》高石明里、《神探零零甩》彭美拉安德遜（Pamela Anderson）等爭獎。

《愛你致死不渝》角逐「最佳恐怖片」

最佳英動片方面，《超人》獲6提名領先，包括「最佳英雄片」。David Corenswet、Edi Gathegi及尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）同入圍動作片影帝。《超人》與將《「鬼滅之刃」無限城篇》、《8號出口》、《神奇4俠：英雄第一步》、《真人快打2》、《超女》及《宇宙天王》角逐「最佳英雄片」。《8號出口》二宮和也、《神奇4俠》佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal）及《宇宙天王》Nicholas Galitzine則與《超人》主角爭奪影帝。《神奇4俠》的Julia Garner、雲妮莎卻比（Vanessa Kirby》、《超人》Rachel Brosnahan、《超女》Milly Alock等入圍英雄片影后。《末日聖母號》獲4提名，將與《揭密日》、《科學怪人》、《暴蜂尼亞》等爭奪「最佳科幻片」。同獲4項提名的《愛你致死不渝》及《凶器》皆入圍「最佳恐怖片」。

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