K-POP人氣組合aespa快閃店登陸圍方 必搶香港獨家周邊

K-POP人氣組合aespa快閃店以《LEMONADE》為主題的官方限定店「aespa WEEK - MAKE IT LEMONADE」登陸香港，現場設有不同打咭位，可見四位成員的個人與團體視覺圖，讓一眾粉絲拍照留念，並且發售多款官方周邊及香港獨家限定商品。

入場撐aespa就送禮

快閃店內發售多款以主打曲《LEMONADE 》及收錄曲《WDA》為主題的官方周邊，包括有明信片、戒指、單肩包、收納袋、手機殼、冷帽、拉鏈連帽衛衣外套及Tee等，其中金屬鎖匙扣及太陽眼鏡為香港快閃店限定發售。值得一提，服裝方面白色Tee以《WDA》為主題，灰色Tee款式分別印有成員的外貌剪影則為《LEMONADE》 主題。若然購買拉鏈連帽衛衣外套，顧客可挑選成員一張小咭。《aespa WEEK - MAKE IT LEMONADE》 官方限定店位於大圍圍方L2 Atrium，由7月16日至7月19日，營業時間為中午12時至晚上9時。每位入場人士，隨機送上成員其中一款的海報。