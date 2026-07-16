陳瀅玩破格染紅髮著喱士馬甲 撞樣昔日女神張慧儀

現年36歲的陳瀅憑着甜美樣子，是不少人心中的女神，近年，成功瘦身後狀態更上一層樓。日前，她為好友馬天佑的MUSE TV綜藝遊戲節目《Game霸王》拍攝宣傳片，破格染上一頭火辣紅髮，搭配全黑喱士馬甲亮相，充滿野性魅力。造型一出，隨即引起網民洗版，更被指與一代性感女神張慧儀「撞樣」，掀起網民熱話。

陳瀅造型野性誘人

宣傳片中，見陳瀅化身「誠懇型玩家」，一頭烈焰紅髮極其搶眼；她身穿佈滿銀扣與窩釘的黑色喱士馬甲，配透紗喇叭長褲及長黑手套，擺出多個冷艷甫士，加上一個咬手套的動作，極度野性誘人。馬天佑在帖文下留言大讚：「超級無敵索，講完。」

陳瀅神還原張慧儀

而新造型曝光後，網民都瘋狂洗版，直呼：「紅髮好正」、「Hotttt！」亦有人表示，她與全盛時期的性感女神張慧儀「撞樣」，蛻變造型令人眼前一亮。