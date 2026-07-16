《中年好聲音4》陶枳樽黃藝輝過大禮  巨型金頸鍊龍鳳鈪鮑參翅肚擺滿枱  感激比賽造就良緣

《中年好聲音4》參賽者陶枳樽與黃藝輝，自今年3月宣布求婚成功後，今日再傳來喜訊。早前兩人曾表示婚禮考慮從簡，但最終仍決定依足傳統，進行隆重的過大禮儀式。陶枳樽今日在社交平台分享多張照片，只見現場金器、海味等聘禮擺滿全屋，場面墟冚，足見黃藝輝誠意十足。

陶枳樽性感迎過大禮

從照片可見，過大禮當日，一對準新人笑容滿面，洋溢著幸福的氣氛。準新娘陶枳樽穿上一襲紅色低胸性感長裙，明艷照人；而黃藝輝亦細心地穿上恤衫、打上領呔，對儀式表示尊重。

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巨型金頸鍊龍鳳鈪擺滿檯

黃藝輝為這次過大禮準備的聘禮極盡豪華，琳瑯滿目的金器及海味等禮品鋪滿了整張大檯。金器方面，除了有份量十足的巨型金頸鍊，更有至少三對巨型龍鳳鈪、一個精緻的「囍」字金擺設及多個玉吊墜，金光閃閃，非常氣派。此外，鮑參翅肚、龍鳳禮餅等過百樣禮品亦堆積如山，排場十足，可見黃藝輝對未婚妻的愛意及誠意。

陶枳樽：好感動好值得

陶枳樽亦在IG感性發文，分享成為「囍事主角」的感覺：「本來打算一切從簡的，結果～還是敗在了這句『Once in the life time』，決定保留傳統婚禮之前的一個個重要步驟～古代提親 aka #過大禮」。陶枳樽對家中突然變得「好壯觀好喜氣」表示十分開心，亦多謝家人朋友的笑容和祝福，特別是「爸爸那幾句惹哭全場的叮囑」，感到「一切都好感動好值得」。

陶枳樽黃藝輝感激《中年好聲音4》

36歲的陶枳樽曾是前女團HunterZ成員，擁有多方面演藝經驗，近年亦有參演劇集《反黑英雄》及電影《尋秦記》，當中不乏性感演出。而黃藝輝則因參加《中年好聲音4》被稱為「中4劉以達」，雖然在比賽中被評表現不穩，更因演唱《我們的歌》時嚴重甩Beat而遭淘汰，但比賽卻意外讓他與陶枳樽這兩條平行線有了交點，收穫了愛情。黃藝輝在訂婚時曾發表愛的宣言：「如果人生只有一次相守的機會，我想和她試試。不為了圓滿，只為了把我所有不太熟練的愛，都交到她手裡。」如今看來，他正用行動實踐承諾。

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