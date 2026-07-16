賭王千億孻女何超欣性感慶生  穿超低胸短裙俯身吹蠟燭美不勝收  跟俊男合照惹拍拖疑雲

賭王何鴻燊與四房太太梁安琪所生的小女兒何超欣（Alice），近日剛度過27歲生日。曾被爸爸何鴻燊大讚「靚到不得了」的她，在社交平台上分享了多張於西班牙補祝生日的相片，其美貌與性感裝扮迅即成為網民焦點。

何超欣盛裝打扮性感慶生

生日派對當天，何超欣化上精緻妝容，一頭秀髮束起，氣質高雅，果然是「靚到不得了」，滲透出迷人仙氣，十分吸睛。她身穿一襲黑色低胸無袖超短裙，盡顯其驕人身材。裙子的心形領口設計極為低胸，完美展現了她豐滿的上圍和白滑香肩；而極短的裙擺綴以閃亮流蘇，讓她的一雙修長美腿表露無遺，極度誘人。在其中一張相片中，何超欣俯身吹熄蛋糕上的蠟燭，其美好身段在鏡頭下更加一覽無遺，畫面美不勝收。

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何超欣收超巨型花束

除了性感的打扮，派對的奢華程度也令人注目。何超欣收到一束幾乎與人同高的巨型紅玫瑰花束，當中起碼有數百支玫瑰，她亦興奮地與花束多角度合照，可見她對這份禮物愛不釋手。此外，從相片中可見，派對上至少準備了三個精緻的生日蛋糕，場面盛大。

何超欣惹拍拖疑雲

在何超欣上載的相片中，有一張是她與一名戴著黑色帽子的俊男親密合照，立即引來粉絲及網民留言，紛紛追問：「是男朋友嗎？」、「有男朋友了嗎？」不過，原來該名俊男只是何超欣的表弟，何超欣亦在帖文中寫道：「表弟也生日快樂哦～」，看來兩人是一同慶祝。

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