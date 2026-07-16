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九龍城寨之終章丨林峯廟街連夜趕戲太太抱囡囡低調探班 兩母女戴口罩混入途人堆陪開工

影視圈
更新時間：00:29 2026-07-16 HKT
發佈時間：00:29 2026-07-16 HKT

電影《九龍城寨之終章》繼續在廟街取景，「陳洛軍」林峯參與廟街場景戲份，太太張馨月和囡囡Luna亦已在港陪他趕戲，齊齊來廟街看他開工。差不多晚上9點，林峯坐七人車到廟街拍攝場地，停車大約五分鐘後，張馨月先抱囡囡落車，兩母女都戴了口罩，見她們混入途人堆，低調企埋路邊看劇組在現場打點，同行還有一位女友人陪伴，張馨月抱囡囡看了一會就返上車。相隔兩分鐘後，同樣戴口罩的林峯獨自落車行入拍攝現場埋位。

胡子彤連戲與馬志威「開拖」

至於「十二少」胡子彤連戲拍攝帶領一班兄弟在廟街「開拖」場面，見胡子彤和馬志威兩幫人對峙，胡子彤揸刀準備同兄弟衝過去，馬志威就同兄弟齊齊拎起水樽迎戰紛紛掟向胡子彤一班人，搞到他們後退似想敗走。

劇組高度戒備嚴禁記者途人拍攝

昨晚依然吸引不少人圍觀拍戲，可能因前一晚有演員拍動作場面試位時被踢傷，劇組人員今晚變得緊張，不但阻止記者拍攝現場情況，每見到記者舉相機即伸手擋鏡頭，當發現有街坊途人舉手機也緊張地要求途人切勿攝影。

爾冬陞與導演鄭保瑞並肩細談

至大約晚上9點半，爾冬陞都來探班，他與同行的人坐在一旁細看劇組拍攝。導演鄭保瑞在拍攝空檔亦有坐低跟爾冬陞傾談。

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