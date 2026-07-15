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黃曉明做「現代孟母」為兒子學業舉家移居上海 傳栽培小海綿年擲30萬讀頂尖國際學校

影視圈
更新時間：22:00 2026-07-15 HKT
發佈時間：22:00 2026-07-15 HKT

內地男星黃曉明早前曾來港出席基金會成立儀式，近日現身時尚活動時，黃曉明自揭生活上有重大轉變，因兒子「小海綿」會到上海求學，黃曉明經過深思熟慮後，決定帶同雙親舉家從北京搬到上海生活，不想錯過陪伴兒子成長。

黃曉明三代同堂舉家南下

有指黃曉明今次決定三代同堂舉家南下，正因為小海綿目前就讀於上海一所頂尖國際學校。據指該校入學門檻極高，學生必須通過多輪嚴格的面試方可獲錄取，而小學部每年的學費高仰，索價約為15萬至30萬人民幣。黃曉明方面承擔小海綿的教育開支約七成費用，可謂他與前妻楊穎（Angelababy）對兒子的栽培不遺餘力。

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黃曉明Angelababy輪流湊仔

黃曉明自與Angelababy離婚後，前妻多度被見到帶兒子周圍去，兩母子到海外旅遊時，又多次被捕獲。早前黃曉明亦被發現陪囝囝去主題樂園，又試過兩父子踩單車，可見黃曉明對小海綿非常愛錫。

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黃曉明遷居網民反應兩極

不少網民對黃曉明高調宣布「孟母三遷」的舉動，在網上掀起反應兩極的討論。有網民大讚黃曉明：「眼裏心裏都是孩子，這份親自陪伴的承諾真的很踏實」、「願意為孩子放棄北京原有的生活，真的不容易」，但也有網民懷疑黃曉明在刻意營銷「好爸爸」形象。

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