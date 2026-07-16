佘詩曼跑馬地豪宅8.5萬租出  3收租物業年收入逾130萬  圈中樓后擁總市值約1.8億磚頭

「視后」佘詩曼（阿佘）向來投資有道，除了演藝事業大放異彩，在物業投資上亦收穫豐厚。最新消息指，佘詩曼名下位於跑馬地紀雲峰的一個3房豪華單位，剛以每月8.5萬元成功租出，單計該單位已為她帶來年收入過百萬，吸金力驚人！

佘詩曼約4千萬購紀雲峰物業

據悉，該單位為紀雲峰中層A室，實用面積達1,509方呎，採3房3廁間隔，剛以呎租約56.3元租出。佘詩曼早於2013年透過公司股權轉讓形式，以約3,998萬元購入該物業，按最新月租8.5萬元計算，租金回報率約2.5厘。

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佘詩曼3物業用作收租

綜合市場消息，佘詩曼名下現時共有3個物業作收租用途。除了上述的紀雲峰外，另一個位於何文田的豪宅皓畋（6座高層F室，實用面積587方呎，於2016年以約1,401萬購入），參考同類單位租務成交，每月約可收取2.6萬元租金。換言之，單計跑馬地及何文田這兩個單位，每月已能收租逾11萬元，為佘詩曼帶來每年超過130萬元的可觀被動收入。至於第三個收租物業——早於2012年購入的紅磡昇御門低層單位，同樣持續為她帶來穩定回報。

佘詩曼圈中樓后

佘詩曼入行多年一直熱衷投資香港「磚頭」，眼光獨到。2024年她更以作價約3,000萬元，增持北角豪宅維港頌（據悉為其胞兄弟將單位內部轉讓）。連同西貢南山村的相連獨立屋，她在香港現時至少持有5個物業。這批優質物業總市值估計高達1.8億元，絕對是名副其實的「圈中樓后」，財力與投資智慧同樣令人佩服。

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