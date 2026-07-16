Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

佘詩曼跑馬地豪宅8.5萬租出  3收租物業年收入逾130萬  圈中樓后擁總市值約1.8億磚頭

影視圈
更新時間：13:00 2026-07-16 HKT
發佈時間：13:00 2026-07-16 HKT

「視后」佘詩曼（阿佘）向來投資有道，除了演藝事業大放異彩，在物業投資上亦收穫豐厚。最新消息指，佘詩曼名下位於跑馬地紀雲峰的一個3房豪華單位，剛以每月8.5萬元成功租出，單計該單位已為她帶來年收入過百萬，吸金力驚人！

佘詩曼約4千萬購紀雲峰物業

據悉，該單位為紀雲峰中層A室，實用面積達1,509方呎，採3房3廁間隔，剛以呎租約56.3元租出。佘詩曼早於2013年透過公司股權轉讓形式，以約3,998萬元購入該物業，按最新月租8.5萬元計算，租金回報率約2.5厘。

相關閱讀：佘詩曼罕晒父母合照自爆遺傳亡父兩大特徵 5歲面對喪父之痛 曾透露爸爸背景 弟弟是遺腹子

佘詩曼3物業用作收租

綜合市場消息，佘詩曼名下現時共有3個物業作收租用途。除了上述的紀雲峰外，另一個位於何文田的豪宅皓畋（6座高層F室，實用面積587方呎，於2016年以約1,401萬購入），參考同類單位租務成交，每月約可收取2.6萬元租金。換言之，單計跑馬地及何文田這兩個單位，每月已能收租逾11萬元，為佘詩曼帶來每年超過130萬元的可觀被動收入。至於第三個收租物業——早於2012年購入的紅磡昇御門低層單位，同樣持續為她帶來穩定回報。

佘詩曼圈中樓后

佘詩曼入行多年一直熱衷投資香港「磚頭」，眼光獨到。2024年她更以作價約3,000萬元，增持北角豪宅維港頌（據悉為其胞兄弟將單位內部轉讓）。連同西貢南山村的相連獨立屋，她在香港現時至少持有5個物業。這批優質物業總市值估計高達1.8億元，絕對是名副其實的「圈中樓后」，財力與投資智慧同樣令人佩服。

相關閱讀：佘詩曼烈日下零濾鏡生圖曝光 露肩裙晒白滑肌膚大晒纖瘦美腿 網民激讚凍齡女神天花板

最Hit
星島申訴王 | 還清樓按遭父母反對 原因：不想樓契擺屋企！
星島申訴王 | 還清樓按遭父母反對 原因：不想樓契擺屋企！
申訴熱話
6小時前
「豪門最強前新抱」謝玲玲為百億長子慶生 林孝賢傳戀TVB小花 前奶奶101歲面色紅潤精靈過人
「豪門最強前新抱」謝玲玲為百億長子慶生 林孝賢傳戀TVB小花 前奶奶101歲面色紅潤精靈過人
影視圈
5小時前
裁員潮下的反擊！43歲女文員遭老闆暗示「自己辭職」 霸氣神回一句下場曝光 網民：搏炒先係最後贏家？｜Juicy叮
裁員潮下的反擊！43歲女文員遭老闆暗示「自己辭職」 霸氣神回一句下場曝光 網民：搏炒先係最後贏家？｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
歡樂天地撤出九龍！MegaBox分店8月結業 臨別推碰碰車買一送一 網民大嘆：10蚊跑馬仔勁好玩
歡樂天地撤出九龍！MegaBox分店8月結業 臨別推碰碰車買一送一 網民大嘆：10蚊跑馬仔勁好玩
生活百科
19小時前
世界盃2026｜英格蘭領先後連換守將 杜曹保守調動惹批評。
世界盃2026｜英格蘭領先後連換守將 杜曹保守調動惹批評
足球世界
5小時前
周星馳靠《功夫女足》將賺逾10億？  勢如破竹5日破8億票房  貓眼上調預測總收25億
周星馳靠《功夫女足》將賺逾10億？  勢如破竹5日破8億票房  貓眼上調預測總收25億
影視圈
19小時前
瑞安航空爆窗男乘客半身被吸出機外 妻憶恐怖瞬間： 臉變形鼻嘴噴血
瑞安航空爆窗男乘客半身被吸出機外 妻憶恐怖瞬間： 臉變形鼻嘴噴血
即時國際
3小時前
周毅剛非禮罪成候懲。資料圖片
高級警司周毅剛警總內三度非禮女下屬罪成 官：發展「地下情」屬一派胡言 明顯為表達自己性興奮
社會
2小時前
沒收公屋戶護照禁旅行？網民倡議限公屋戶享受引千人舌戰 「納稅人資助唔係俾你去玩」
沒收公屋戶護照禁旅行？網民倡議限公屋戶享受引千人舌戰 「納稅人資助唔係俾你去玩」
生活百科
2026-07-15 12:34 HKT
世界盃2026｜阿根廷末段7分鐘內入兩球反勝英格蘭 決賽撼西班牙。路透社
02:24
世界盃2026｜阿根廷末段7分鐘內入兩球反勝英格蘭 決賽撼西班牙
足球世界
9小時前