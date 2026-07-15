Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

古天樂歌影雙棲霸氣降臨澳門 演唱會8月尾強勢連開兩場 香港場秒殺後乘勝追擊

影視圈
更新時間：20:45 2026-07-15 HKT
發佈時間：20:45 2026-07-15 HKT

古天樂將携《古天樂 LOUIS KOO MY FIRST SHOW》於2026年8月29及30日登陸澳門威尼斯人綜藝館，首度將個人專屬演唱會帶到澳門。門票於2026年7月15日（星期三）中午12時起在金光票務、貓眼、uutix、大麥網、澳門售票網同步發售。

古天樂成演藝界傳奇影星

縱橫演藝圈超過30年，古天樂憑《神鵰俠侶》《尋秦記》等經典劇集奠定一線演員地位，其後更憑電影《殺破狼·貪狼》勇奪香港電影金像獎最佳男主角。2000年初，他進軍樂壇，留下《男朋友》《像我這一種男人》《天命最高》以及《今期流行》等多首代表作，並於2018年奪得「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」獎項。

古天樂再戰樂壇

古天樂近年再度活躍於樂壇，今年先後推出首張個人精選專輯《天命最高BACK TO THE PAST》及全新單曲《世紀大騙局》。本次巡演香港場門票開售後火速秒殺、一票難求。為回饋各地歌迷，古天樂乘勝追擊，加開澳門站兩場演出，讓各地觀眾可親身感受其獨特的舞台魅力。
 

《古天樂 LOUIS KOO MY FIRST SHOW澳門站》詳情：

日期：2026年8月29日（星期六）晚上8時以及2026年8月30日（星期日）晚上7時
場地：澳門威尼斯人綜藝館
票價（港幣／澳門幣）：1,188元（VIP）／988元（A 區）／788元（B區）／588元（C 區）
限量VIP套票（澳門幣 / 港幣）：1,888元，包含優選區域VIP門票一張以及尊享演出前VIP貴賓休息室及無限享用餐飲
售票處：金光票務／貓眼／uutix／澳門售票網／大麥網

最Hit
每日雜誌｜記者觀塘放蛇睇樓 揭工廈全層闢豪華劏房 職員曾見校服學生清晨出門 有人疑同區經營5劏場
每日雜誌｜記者觀塘放蛇睇樓 揭工廈全層闢豪華劏房 職員曾見校服學生清晨出門 有人疑同區經營5劏場
社會
13小時前
鍾景輝追思會｜張達明坐輪椅到場  身形比4月時更瘦削  健康狀況再惹關注
01:26
鍾景輝追思會｜張達明坐輪椅到場  身形比4月時更瘦削  健康狀況再惹關注
影視圈
5小時前
港人經深圳機場出行平一半 學者拆解「真正成本」 內地人為何寧揀香港機場？
港人經深圳機場出行平一半 學者拆解「真正成本」 內地人為何寧揀香港機場？
投資理財
15小時前
TVB御用色魔李家聲60歲佬味濃 移居檳城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失憶
TVB御用色魔李家聲60歲佬味濃 移居檳城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失憶
影視圈
12小時前
DSE放榜2026狀元名單．持續更新
01:15
DSE放榜2026︱香港華仁書院狀元患先天眼疾 沙田崇真首位狀元：中一成績下游 成功反彈
社會
10小時前
1招慳到盡！連鎖快餐店暑期突發優惠 早午茶晚餐低至$30 自選招牌粉麵/焗飯/小菜
1招慳到盡！連鎖快餐店暑期突發優惠 早午茶晚餐低至$30 自選招牌粉麵/焗飯/小菜
飲食
10小時前
「慈善女皇」趙曾學韞10億豪宅內部裝潢曝光 宮廷式設計放滿百萬古董 三座獨立別墅相連
「慈善女皇」趙曾學韞10億豪宅內部裝潢曝光 宮廷式設計放滿百萬古董 三座獨立別墅相連
影視圈
11小時前
DSE放榜2026︱盤點歷年DSE狀元「產地」 1學校曾誕27位狀元 邊間學校連續9年出狀元？
DSE放榜2026︱盤點歷年DSE狀元「產地」 1學校曾誕27位狀元 邊間學校連續9年出狀元？
教育新聞
11小時前
余迪偉大膽向鄭裕玲挑機 直播神抽水提「向後掰」 全場死寂三秒網民笑爆咀：Do姐係最無辜
余迪偉大膽向鄭裕玲挑機 直播神抽水提「向後掰」 全場死寂三秒網民笑爆咀：Do姐係最無辜
影視圈
9小時前
DSE放榜決意北上讀大學！ 應屆考生1原因棄本地升學 親戚急勸退失敗 網民：唔好干涉人決定...
八達通11大快閃優惠！惠康超市減$15/美心中菜減$50/跨境直通巴減$10 簡單2步即領券
生活百科
6小時前