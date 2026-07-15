古天樂歌影雙棲霸氣降臨澳門 演唱會8月尾強勢連開兩場 香港場秒殺後乘勝追擊

古天樂將携《古天樂 LOUIS KOO MY FIRST SHOW》於2026年8月29及30日登陸澳門威尼斯人綜藝館，首度將個人專屬演唱會帶到澳門。門票於2026年7月15日（星期三）中午12時起在金光票務、貓眼、uutix、大麥網、澳門售票網同步發售。

古天樂成演藝界傳奇影星

縱橫演藝圈超過30年，古天樂憑《神鵰俠侶》《尋秦記》等經典劇集奠定一線演員地位，其後更憑電影《殺破狼·貪狼》勇奪香港電影金像獎最佳男主角。2000年初，他進軍樂壇，留下《男朋友》《像我這一種男人》《天命最高》以及《今期流行》等多首代表作，並於2018年奪得「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」獎項。

古天樂再戰樂壇

古天樂近年再度活躍於樂壇，今年先後推出首張個人精選專輯《天命最高BACK TO THE PAST》及全新單曲《世紀大騙局》。本次巡演香港場門票開售後火速秒殺、一票難求。為回饋各地歌迷，古天樂乘勝追擊，加開澳門站兩場演出，讓各地觀眾可親身感受其獨特的舞台魅力。



《古天樂 LOUIS KOO MY FIRST SHOW澳門站》詳情：

日期：2026年8月29日（星期六）晚上8時以及2026年8月30日（星期日）晚上7時

場地：澳門威尼斯人綜藝館

票價（港幣／澳門幣）：1,188元（VIP）／988元（A 區）／788元（B區）／588元（C 區）

限量VIP套票（澳門幣 / 港幣）：1,888元，包含優選區域VIP門票一張以及尊享演出前VIP貴賓休息室及無限享用餐飲

售票處：金光票務／貓眼／uutix／澳門售票網／大麥網