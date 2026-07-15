湯姆賀倫大談約夏蘭特食飯被「已讀不回」：讓演員學習謙卑 Zendaya天使裝現身《奧德賽》首映

挪威球星夏蘭特（Erling Haaland）因為在今屆世界盃表現亮眼而爆紅，其一舉一動都受到全球媒體和網民關注。話說早前他曾自爆獲「蜘蛛俠」湯姆賀倫（Tom Holland）透過IG私訊約他食飯，結果聲稱不太看電影的夏蘭特因不認識湯姆而未有接受邀約，甚至對其訊息「已讀不回」。 最近湯姆接受名嘴Jimmy Fallon訪問時，首談這次尷尬事件，更笑言：「這正是讓演員學習謙卑的重要經歷」。

夏蘭特完全沒回覆

湯姆提到當時他去欣賞摩納哥一級方程式賽事，夏蘭特正好坐在他對面的包廂，於是他透過IG私訊約對方食飯，結果夏蘭特完全沒回覆，他笑言對方甚至沒有用任何藉口婉拒他：「連一句『我今晚很忙』或『我要去踢波』都沒有。」不過本身是英國人的湯姆及後亦打趣說，經過前幾日英格蘭在世界盃八強賽淘汰挪威後，「我覺得他現在應該不會想跟我一起吃飯了。」不過他隨即補充指夏蘭特是非常出色的球員，「他真的很棒、很敬業，也是一位傳奇。」至於夏蘭特早前在挪威節目上提及此事時，亦笑言自己應該找時間補傳一則訊息給湯姆。

Zendaya感激湯姆支持

此外，湯姆周二聯同太太Zendaya、拍檔麥迪文（Matt Damon）、安妮夏菲維（Anne Hathaway）、雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）、查理絲花朗（Charlize Theron），以及導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）出席《奧德賽》紐約首映禮。當中Zendaya穿上一襲天使裝現身，驚艷全場！Zendaya咁識搶鏡難怪路蘭會欽點她扮演智慧女神雅典娜。她在紅地毯上受訪時，提到她踏進《奧》片片場第一天，幸好有湯姆在場支持：「我對此非常感激，因為你可以想像，這樣的工作壓力相當大，這部電影的規模和範圍都非常驚人。所以第一次走進基斯杜化路蘭的片場絕非易事，我很高興能得到他的支持。」