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陳美齡70歲出新書分享凍齡秘訣：湊孫係快樂荷爾蒙 預告明年挑戰愛情小說寫與老公甜蜜點滴

影視圈
更新時間：20:15 2026-07-15 HKT
發佈時間：20:15 2026-07-15 HKT

陳美齡到書展出席講座與讀者分享新作《人生七十正芳華》，身為育兒專家的她嘗試以保養為主題，今次先用半年時間推出日文版，再首次挑戰親自翻譯成中文，同樣花了半年時間，「今次主題不是我專長，分享保養和凍齡，雖然70歲但人生仍有一段時間，要擁抱健齡、健康長壽。」

陳美齡湊孫保持年輕

她指在書中分享了很多保養觀念，從走路、睡眠、呼吸方法等大小事，最重要是保持好奇心。問可有說服家人嘗試？她笑言沒和家人分享過，但兒子都30多歲，是時候保養維持年輕。陳美齡透露現在忙於照顧孫女，直接湊孫是保持年輕的原因，是她的快樂荷爾蒙，大讚孫女善良不發脾氣，「孫女好錫我，經常都說好掛住奶奶！」

陳美齡會寫與老公甜蜜點滴

問將來出書分享湊孫心得？她笑言湊孫是隔代育兒，自己也仍在學習，在這方面有界限，但相信大家都樂在其中，會是好題材。陳美齡被問到還想挑戰寫甚麼作品？她透露正嘗試寫愛情小說，在日本有寫過短篇小說，問將愛情經驗放入其中？她笑言自己的經驗算膚淺，但亦會多少寫一點與老公的甜蜜點滴，預計明年推出。

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