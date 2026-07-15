朱晨麗超低胸晒S形身段  腰肢纖瘦全面回勇粉碎懷孕傳聞  傳同富二代好事近隨時閃婚

38歲前港姐冠軍朱晨麗（朱朱）早前於內地佛山出席活動時，因穿上米白色鬆身衫及平底鞋，加上身形略顯豐滿，被外界指「孕味濃」。事後朱朱對傳聞感到愕然，反問「咁誇張？」，並解釋當日只是穿著較casual，強調自己體重與以往相若且一直有keep fit，更揚言下次衣着不會再如此隨便。言出必行的她，近日決心洗走孕味，於IG大派福利圖，曝光最新性感靚相，以行動完美打破懷孕傳言！

朱晨麗性感粉碎懷孕傳聞

在最新曝光的相片中，朱晨麗可謂狀態大勇、顏值爆燈！她穿上一件粉紅色超低胸戰衣，展現出罕有的性感魅力。面對鏡頭，朱朱展露甜美笑容，極具吸引力。這套性感戰衣將她豐滿的上圍展露無遺，畫面相當吸睛。更重要的是，她的腰肢明顯比之前更加纖瘦，小腹平坦結實，完美重現迷人的S形身段，徹底粉碎了早前的發福與懷孕傳聞。

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朱晨麗何廣沛曾傳地下情

隨着靚相曝光，朱晨麗的感情生活再次成為網民焦點。朱朱入行以來的感情世界一直備受關注，早年曾與百億電子大王劉紀明、李逸朗及黃子恆傳出緋聞，而與何廣沛的六年地下情亦於2023年正式劃上句號。

朱晨麗跟富二代隨時閃婚？

不過，近年她的生活日趨富貴，頻繁出入馬場、名媛聚會，甚至遠赴巴黎出席高級場合。有傳她與家族坐擁百億身家的富二代史昊洺（香港中華廠商聯合會會長史立德之子）過從甚密，她自己也形容與對方關係「比正常朋友再親近一啲」，更坦言不排除閃婚。

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