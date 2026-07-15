周星馳靠《功夫女足》將賺逾10億？  勢如破竹5日破8億票房  貓眼上調預測總收25億

周星馳（星爺）最新力作《功夫女足》自7月11日於中國全國公映以來，雖然網上評價呈現兩極化，部分內地網民甚至給出「好難看」、「爛片」等負評，但無阻電影票房節節上升。上映短短5日，截至7月15日下午4時23分，該片累積票房已強勢突破8億元人民幣。面對強勁的票房走勢，內地大型購票平台貓眼娛樂對該片前景全面看好，將預測總票房由上映前的14.28億元，一路調升至最新的25.05億元。若最終真能達到此預測數字，身兼導演和出品人的周星馳將有機會憑《功夫女足》一舉勁賺超過10億元。

周星馳投資成本全公開

綜合內地傳媒資料，要了解周星馳今次能賺多少，便要先拆解《功夫女足》約3.8億元的總投資成本。在資金分配上，佔比最高的是特效製作，涉資約1.5億至1.9億元，佔總成本近一半。全片包含超過1,200個CGI特效鏡頭，當中最誇張的一幕「傳球」鏡頭，竟耗時9個月、耗資2,000萬元製作。其次是場景及其他開支，共花費約1.3億元，當中劇組單是在深圳搭建專屬的足球場便豪花約7,000萬元。相比之下，演員片酬總花費僅約5,700萬元，佔比約15%，遠低於內地電影的平均水平。據悉，主演群張小斐、迪麗熱巴及張藝興皆因周星馳的超強號召力而自降片酬，三人分別僅收取300萬、220萬及220萬元。

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周星馳票房分帳低於4成

在計算利潤時，必須了解中國國內電影的票房分帳規則。電影總票房需先扣除3.3%的特別營業稅以及5%的國家電影事業專項基金。在扣除上述費用後，剩餘部分會由院線及各大影院分走約52%至57%。經過重重扣除，電影出品及製作方最終實際可分得的比例，僅約為總票房的33%至38%。

「回本生死線」約11.4億

基於上述分帳規則，以《功夫女足》3.8億元的製作成本推算，總票房必須達到10億至11.5億元才能填平開支。目前業界普遍評估，該片在尚未計算額外宣傳費用的情況下，「回本生死線」定在約11.4億元。《功夫女足》由周星馳在香港成立的星輝海外有限公司主導出品及持有IP，只要票房順利跨過11.4億的生死線，隨後每一分進帳都將化為豐厚利潤。不論最終口碑如何，周星馳這盤生意似乎已注定成為大贏家。

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