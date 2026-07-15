徐濠縈回應康堤歌藝受批評：要有經歷先進步 為女兒做形象共打三份工 對黃澤林印象ok

資深經理人曾穎妍推出新書《你好，我是你的經理人》，今日於書展舉行講座，請來旗下藝人徐濠縈和楊文蔚擔任嘉賓，分享與經理人之間的關係，以及經理人的工作內容等。楊文蔚表示多得曾穎妍提點，在她為前路感到迷惘時為她撥開迷霧。徐濠縈在會上指曾穎妍似「媽咪」，因自己性格怕羞怕尷尬，如果無經理人的話，傾工作酬勞會尷尬，不知如何婉轉地推掉不適合的工作，當找到曾穎妍做經理人後，大家對工作都有共識和準則，「佢知道我想接咩工作，叫咗佢唔使sell我，唔需要為我主動搵工作，有人搵再傾，覺得佢很似一個媽咪，我係屋企已經好忙，對外都想有人照顧我。」

徐濠縈感激經理人貼心安排

阿徐又說最近與一個運動品牌合作，本來與時裝無關又要離開香港太耐的工作都不太想做，但曾穎妍花了一年時間為她去傾合約，感激她沒有放棄，「佢推動到我工作，連去滑雪都冇滑太耐，返來香港keep fit再工作。」並指曾穎妍很貼心，早前到上海為該品牌工作時，自己多留了一日，誰知離開時去到登機閘口才取消航班，當她找曾穎妍時，對方即叫她不要擔心，為她處理好接送和酒店問題，笑指所有事都有她幫忙處理好，令她也沒有太慌張。

康堤要求徐濠縈跟出跟入

徐濠縈受訪時表示今年因工作關係的確減少了滑雪時間，稱與曾穎妍已合作了幾年，關係好好，又說自己並非女兒康堤的經理人，只是幫她做形象，指女兒剛出道時比較忙，笑謂跟出跟入並非不放心女兒，而是女兒要求她陪伴，「之前滑雪期間都有返嚟幫佢工作再過去，之後自己又要去上海做嘢，而家似打3份工，除咗自己舖頭嘅生意和幕前工作，又要幫個女兒。（幫女兒工作都有人工？）有時有，好似拍廣告就有。」

康堤拍拖第一時間報告

徐濠縈又指老公陳奕迅雖然工作也忙，但一家人不會忙到見不到面。講到康堤早前出席一個商場騷，她和康堤男友黃澤林齊齊捧場，她笑說：「那次是工作，我為她做造型，我不想去的，不想陪她，她都已經大個女，但剛好我是她團隊一份子才在場。（女兒拍拖是第一時間告訴妳？）都係。」阿徐直言對他（黃澤林）印象ok：「最重要係個女鐘意，唔關我事，而佢（黃澤林）都有教過我打網球，我叫他做黃sir，佢叫我做auntie。」

黃澤林由陳奕迅牽線認識

徐濠縈又直認他們是因陳奕迅牽線而認識，講到康堤的歌藝近來惹批評，徐濠縈表女兒要有經歷才會有進步。

