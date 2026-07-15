73歲盧宛茵坐港鐵被捕獲網民卻錯重點 去年離巢TVB三代同堂上節目爆私下一面

現年73歲的「御用嫲嫲」盧宛茵，去年宣布離開TVB，回復自由身後仍然活躍於幕前，在最近播出的劇集《非份之罪》中，也見到其身影。近日有網民在小紅書以「好像盧宛茵老師呀」為題發文，透露乘坐港鐵期間巧遇盧宛茵，卻引起不少網民打趣留言，重提被誤認「楊千嬅」事件。

盧宛茵貼地坐優先座

網民近日在小紅書發文，分享在港鐵車廂內捕獲盧宛茵的照片。見到打扮優雅有氣質的盧宛茵，猶如普通市民一樣乘搭港鐵，盧宛茵坐在優先座座位，與鄰座的兩位男士保持社交距離，盧宛茵神色自若，毫無明星架子，獲網民大讚貼地。

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盧宛茵因性格不合離婚

盧宛茵早於70年代初入行，曾穿梭TVB、麗的電視。盧宛茵於1975年與前TVB新聞主播何鉅華結婚，二人育有兩子一女，但婚姻維持至1988年結束，有指是因雙方性格不合。盧宛茵離婚後母兼父職，獨力撫養三名子女長大，為給予仔女優質的教育，曾供養兩子到英國完成碩士學位。

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盧宛茵早前現身HOY TV節目《嫲嫲飯飯》，罕有三代同堂亮相。四位孫仔孫女不僅大讚嫲嫲演技精湛，更童言無忌踢爆盧宛茵是「無飯媽媽」。盧宛茵的大仔Albert與細仔Andrew也有現身受訪，兩兄弟大談童年時對母親的印象，指盧宛茵當年為賺錢養家，工作日夜顛倒，無法時刻陪伴仔女，但二人十分體諒母親的辛勞。

盧宛茵晚年享受湊孫樂

盧宛茵的兩子又提到從小擁有極大的自由度，媽媽從不專制管束，讓二人能隨心所欲地做自己喜歡的事。細仔Andrew表示隨著母親近年逐漸減少幕前工作，反而將更多時間投放在家庭上，不時參與孫兒的學校活動，讓全家人都體會到盧宛茵的無私母愛。

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