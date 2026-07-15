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陳家樂為愛女入學面試勁頭痕 英文半桶水被連詩雅逼全英語對答做練習

影視圈
更新時間：16:45 2026-07-15 HKT
發佈時間：16:45 2026-07-15 HKT

陳家樂（家樂）今日出席「同心承傳·愛滿中秋」慈善月餅活動啟動禮。他透露，自己人生拍攝的第一個廣告，正是今日活動的生油贊助商。當年他僅幾歲，在沙田公園玩耍期間，一名廣告公司人員將卡片遞給家人，想邀請他拍廣告，家人起初以為是詐騙未有理會。後來姑姐看到卡片，提議致電查詢，相約會面後才發現真有其事。家樂笑言：「所以這個生油品牌便成為了我人生拍攝的第一個廣告。現在網上仍能找到這片段，但我就像一個特約演員，廣告中講述多個家庭，我只是其中的一粒豆，很記得當時我圍着鞦韆跑圈。今次可說是再度合作。」

陳家樂新戲挑戰從影最難角色

工作方面，家樂開心表示剛完成陳茂賢導演的新戲《1971》，今次飾演的角色是他從影以來最難、最大挑戰的一個，與他本人性格相距甚遠。他透露花費數月時間準備角色，因戲中有一段舞蹈，對於完全沒有跳舞底子的他來說非常困難。完成拍攝後如釋重負，而且過程玩得很開心，可說過足戲癮。

陳家樂激讚老婆連詩雅保養得宜

提到老婆連詩雅與姊妹們黃翠如、陳自瑤的合照被網民指是「最強童顏」，家樂直指老婆不是童顏，只是保養得宜，更笑說：「我也保養得不錯！」他認為老婆心境開朗、很少煩惱，被問到是否想說她「冇腦」時？家樂即補充：「不想用這個字，其實我們兩公婆都很少去想煩惱事。（做了父母很多煩惱？）都是開心事，不是憂愁什麼。」

陳家樂為女兒入學險與老婆吵架

問到近兩歲女兒陳星頤（Camila）入學是否帶來很多煩惱？家樂表示對女兒入學看得很輕，但坦言因此事與老婆差點吵架：「我是讀傳統學校，完全不知道與國際學校的分別，原來國際學校入不到會很煩，所以老婆花很多時間做準備。當她收不到回覆時，我在她面前說風涼話，態度是入不到這間便入第二間。」

陳家樂自爆英文差被老婆要求全英語對答

家樂透露女兒現時讀N班，原來11月需要他親自到學校面試，他驚訝說：「我真的不知道女兒入學不是女兒面試，而是我要面試。」老婆要求他無論如何也要準備充足，一定要穿西裝或斯文打扮，不可短褲拖鞋。他更自爆英文一般，而面試需以英語對答，老婆近日要求他在家中以英文溝通，讓腦袋適應，屆時轉數快一點令英文更流利。被問到老婆可有要求他上堂進修？家樂笑言：「不好啦！這會太刻意，我放鬆面對，不想給自己壓力，只希望小朋友快樂。」
 

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