鍾景輝追思會丨紀念冊回顧一生 演藝界好友撰文作最後致敬 侄女揭晚年歷盡難關：真正的生命戰士

「King Sir」鍾景輝的「戲劇大師鍾景輝追思會」於今日（7月15日）在演藝學院香港賽馬會演藝劇院舉行。是次追思會以King Sir生前最心愛的戲劇之一、懷爾德（Thornton Wilder）編劇的《小城風光》（Our Town）風格作為主軸，帶領出席嘉賓回顧他對戲劇藝術的無私奉獻。

籌委會同時宣佈於7月16日（星期四）特別加開一天公眾簽名活動及紀念展覽，現場有多個主題展區，包括「獎項榮譽展覽牆」（見證大師一生對劇壇的非凡貢獻）、「金句牆」（凝聚King Sir畢生的戲劇智慧）及「紀念牆」（供公眾遙寄思念）。展覽更精心重現《小城風光》及《相約星期二》等殿堂級名作的戲劇氛圍，並展出King Sir的珍貴舞台服裝。現場亦備有心意卡及收集箱，供市民留言悼念。

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籌委會為鍾景輝製作了一本紀念冊，雖然鍾景輝已告別人生舞台，但其對香港戲劇界的貢獻與春風化雨的教誨，將永載史冊。從紀念冊中，得以窺見這位巨匠不凡的一生，他不僅是舞台上的巨星，更是無數後輩心中永遠的恩師。紀念冊圖文並茂地回顧了鍾景輝的人生旅程。他自1937年出生，少年時代便與戲劇結下不解之緣，其後赴美深造，並將所學傾囊相授，為香港引進現代戲劇的系統化訓練。從創辦電視台的藝員訓練班，到擔任香港演藝學院戲劇學院的創院院長，鍾景輝一直是拓荒者。他不僅在幕前塑造了無數經典角色，更在幕後培育了幾代演藝精英，其影響力遍及整個華語演藝圈，冊中滿載摯友、學生及家人的真摯懷念。

在侄女鍾素珊眼中，鍾景輝早已如慈父般親切，彼此情同父女，鍾素珊亦提到鍾景輝在晚年經歷了數次生命中的驚濤駭浪，每一關都殊不容易：「他展現出無比的堅韌，是一位真正的生命戰士。我相信，伯父的這份剛毅都是源於你們每一位以及社會各界對他的支持與關懷。」鍾素珊還說：「他常說：『在你有限的生命裏如果可以 不斷幫助其他人，成就其他人，那你的一生也沒有白過，這就是人生的意義。人生的價值。』」在學生心中，鍾景輝是嚴厲與慈愛並存的恩師，其「Drive, Discipline, Diligence, Devotion」的四大精神箴言，成為許多人畢生座右銘。眾多演藝界名人，如杜琪峯、謝君豪、毛俊輝、陳國邦、劉兆銘、羅冠蘭、蔡和平、李司棋等，撰文追憶與鍾景輝的情誼，字裡行間流露出對他的無限敬仰與不捨。

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