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非份之罪丨吳偉豪孖胡敏芝接棒壓力大 首度挑戰「渣男」 大呼過癮：冇包袱放手做

影視圈
更新時間：16:15 2026-07-15 HKT
發佈時間：16:15 2026-07-15 HKT

吳偉豪與胡敏芝等今日冒雨到觀塘街頭宣傳TVB熱播劇集《非份之罪》之新單元「危險遊戲」，與粉絲玩遊戲並宣布上周最高收視達21.3點（137萬觀眾）。二人受訪表示，感謝觀眾風雨不改到現場支持他們，對於吳啟華及陳煒主演的首兩個單元獲好成績，接棒的二人笑言對收視有壓力，特別是收到公司通知收視一周比一周好，希望不會因他們的單元而有下降，可以節節上升。

胡敏芝自認鍾意壞男人

吳偉豪首次為劇集演奸角，他笑言想繼續演奸人，沒有所謂，因自己只是演員所以不會有包袱，「演奸角就是沒有任何顧慮，可以放手好好發揮地去做。」問胡敏芝可覺得吳偉豪奸？她笑指其角色真的很壞，但現實中他非常正派，劇中因喜歡他這個壞男人而被利用，問現實同樣喜歡壞男人？她笑言是，因壞男人有種吸引力，但不一定要做壞事，外表很壞但內心善良最吸引，問可有被壞男人欺負的遭遇？她拒談感情生活笑言只講劇集。

吳偉豪預告《愛·回家》大結局有彩蛋

吳偉豪談到《愛·回家之開心速遞》全劇殺青，他表示已全劇完成拍攝，但未知何時正式播大結局，日前更為劇集錄歌，預告大結局有彩蛋，又透露大結局拍攝當日有人喊，但不是他。問唱歌可難到他？他笑言不困難，但因為唱RAP而緊張，至於參與錄音的名單在網上流出，當中有不少主演不在名單中，引起網民討論，吳偉豪稱劇組太多人，所以未必都參與到，「但據我所知是大家都有份，到時都好多人唱，很墟冚，大家都喺度。」至於大結局劇情可有已「離家」的成員參與？吳偉豪指據他所知是沒有。

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