鍾景輝追思會丨蘇玉華感恩King Sir成人生榜樣 潘燦良痛心香港失去偉大前輩

「King Sir」鍾景輝的「戲劇大師鍾景輝追思會」於今日（7月15日）在演藝學院香港賽馬會演藝劇院舉行，是次追思會別具心思，以King Sir生前最心愛的戲劇之一、懷爾德（Thornton Wilder）編劇的《小城風光》（Our Town）風格作為主軸，帶領出席嘉賓回顧他對戲劇藝術的無私奉獻。

姪兒鍾至權分享鮮為人知點滴

追思會上，King Sir的姪兒鍾至權先生（Dennis）將代表家屬致辭，分享King Sir在舞台以外鮮為人知的生活點滴，包括他對麻將的熱愛，以及晚年在家中觀賞本地話劇時仍全神貫注的熱情。鍾景輝一眾昔日拍檔、好友及後輩亦到場作最後致敬，當中有張錦程蔡和平夫婦、章國明、樊亦敏、姜大衛、曹永廉、潘燦良夫婦、林子傑與女友張紋嘉、張繼聰、黃秋生、詹瑞文、莫何敏儀等，張達明戴住口罩兼坐住輪椅到場，並由由工作人員推行進入大樓，不過他未有停下讓傳媒拍照。

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潘燦良坦言香港少了一位好偉大的前輩

蘇玉華與老公潘燦良接受訪問，對於恩師鍾景輝離世，潘燦良坦言最大損失不是失去一位老師，自己覺得香港少了一位好偉大的前輩，他說：「我哋係佢學生，好多前輩都係King Sir嘅學生，好多人由佢教出來嘅都為香港做好多嘢，建立咗今日香港演藝事業。我認為一個咁樣嘅老師，我哋曾經受教每一個人好惋惜，但係每個人都會行咁樣嘅路，以後嘅日子都會將King Sir教我哋嘅嘢銘記於心，有機會的話，會將喺佢身上學到嘅嘢，為下一代傳承落去。」談到鍾景輝教導那一方面想傳承下去教下一代，潘燦良表示表演上技術外，還有鍾景輝教導他們對演藝事業的尊重，以及作為演員和藝術工作者真誠地為事業出一分力，亦借助藝術帶給每位觀眾人生如何行更好的路，他說：「我覺得藝術工作者態度最難得亦最難教，但我覺得喺King Sir身上學到最重要一樣嘢。」

蘇玉華稱鍾景輝的專業精神長存

蘇玉華表示在鍾景輝身上不但止學到對方所講，還有對方的身體力行去示範給大家看見藝術工作者應有的態度同專業精神，雖然對方已離開，但覺得這種精神長存，她說：「我好感恩年青時20歲已經識King Sir，一路跟住學習點樣做一個專業演員，到我做專業演員然後睇住佢成為我嘅榜樣，覺得呢樣嘢可以繼續追隨佢，同埋可以傳承落去。我覺得佢喺我哋每一位學生入面擺放咗一粒種子，呢樣嘢會不斷成長發芽開花結果，我相信係佢留畀我哋最珍貴嘅嘢。」問到鍾景輝可有所講的說話令她銘記於心？蘇玉華表示問過鍾景輝對人生意義睇法，對方指在有限的生命中去幫助和成就別人，這是人生價值的意義，令她最印象深刻的事。在演藝上可會問及鍾景輝意見？蘇玉華坦言好少會問人，但對方睇到她演出作品覺得好就會讚又做出手指公手勢，作為老師的鍾景輝想她知道有欣賞自己所做的作品。

潘燦良稱鍾景輝尊重跟他一起工作的人

潘燦良坦言若然做得不夠好，King Sir只會引導方式教導不會鬧人，亦會好尊重跟他一起工作的人，從而在對方身上學到如何對待一起工作的對手，但也曾見過King Sir發惡的時候：「有次部戲排緊，其中有位演員突然有事話返唔到嚟排戲，好似滯留香港以外地方，工作人員收到消息同佢講，King Sir聽到呢個消息即刻就成個人沉晒！佢同經理講：『你同佢講，你話叫佢唔好同我玩嘢！即刻返嚟』。」