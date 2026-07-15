鍾景輝追思會丨臨終前細節首曝光 陳國邦懷緬恩師喊到無法言語 蘇玉華感恩King Sir成人生榜樣

「King Sir」鍾景輝的「戲劇大師鍾景輝追思會」於今日（7月15日）在演藝學院香港賽馬會演藝劇院舉行，是次追思會別具心思，以King Sir生前最心愛的戲劇之一、懷爾德（Thornton Wilder）編劇的《小城風光》（Our Town）風格作為主軸，King Sir的姪兒鍾至權先生（Dennis）將代表家屬致辭，分享King Sir在舞台以外鮮為人知的生活點滴，包括他對麻將的熱愛，以及晚年在家中觀賞本地話劇時仍全神貫注的熱情。

姪兒鍾至權分享鮮為人知點滴

談及King Sir的最後時光，鍾至權表示他今年精神漸差，已無力再親自上陣打牌。在他生命倒數的最後一周，侄兒特地帶了一副麻雀到訪，與學生們聯手為他砌出一副「十三么」，讓King Sir感到非常歡喜。在離世前的幾天，King Sir每天都有朋友前來探望，當時他還在重溫《金池塘》。直到生命的最後一天，學生們陪伴著他聊天、吃雪糕；當大家離開後，他留給世人的最後一句話是：「我今日好開心。」

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李司棋的演藝生涯由鍾景輝開始

追思會於下午三時十五分正式展開，由King Sir的姪兒鍾至權率先致辭，分享了許多充滿人情味的家庭回憶，後來再由謝君豪、陳國邦等人，細訴King Sir的成長歷程，與及自60年代從美國學成歸來後，對香港戲劇、大專教育及影視界的開創性貢獻。還有不少演藝界人士拍片分享，李司棋：「當年我晚晚都做趣劇，我同King Sir提出想試其他角色，佢話會安排畀我試。記得第一次演出，我只係做一個護士嘅特約角色，我講『病人需要休息，請你哋出去』。做咗一次之後，之後每次演出都做到主角。我覺得King Sir好睇好我，畀咗我好多機會。其實我嘅演藝生涯，一切都係由佢開始，我永遠感謝佢，亦永遠懷念佢。」

黃淑儀讚鍾景輝敬業精神真係好難得

黃淑儀則分享與King Sir合作拍劇的點滴：「以前拍電視劇全部都要排戲，所以我哋同阿King接觸非常多。我好榮幸有一次可以上panel睇佢做嘢。佢叫shot準到不得了，無論wide shot定大特寫都非常精準。對演員嚟講好重要，因為就算冇對白，只係一個眼神，阿King都可以捕捉到並運用。佢對戲劇節奏同鏡頭掌握嘅準繩，幫咗演員好多。」後來二人在劇集《巴不得媽媽》合作，鍾景輝飾演她與汪明荃的師父，劇中有一場兩人出現衝突的戲份，但副導演忘記提前通知他到場，想不到King Sir接到電話後竟一口答應，隨即趕返片場：「佢11點幾即刻坐車返嚟，一到就化妝、換衫，馬上入廠開工。其實呢件事唔係佢嘅責任，但佢都願意咁樣做。以佢嘅身份同地位，完全可以拒絕，但佢冇，反而第一時間返嚟開工，呢種敬業精神真係好難得。」

潘燦良坦言香港少了一位好偉大的前輩

鍾景輝一眾昔日拍檔、好友及後輩亦到場作最後致敬，當中有張錦程蔡和平夫婦、章國明、樊亦敏、姜大衛、曹永廉、潘燦良夫婦、林子傑與女友張紋嘉、張繼聰、黃秋生、詹瑞文、莫何敏儀等，張達明戴住口罩兼坐住輪椅到場，並由由工作人員推行進入大樓，不過他未有停下讓傳媒拍照。蘇玉華與老公潘燦良接受訪問，對於恩師鍾景輝離世，潘燦良坦言最大損失不是失去一位老師，自己覺得香港少了一位好偉大的前輩，他說：「我哋係佢學生，好多前輩都係King Sir嘅學生，好多人由佢教出來嘅都為香港做好多嘢，建立咗今日香港演藝事業。我認為一個咁樣嘅老師，我哋曾經受教每一個人好惋惜，但係每個人都會行咁樣嘅路，以後嘅日子都會將King Sir教我哋嘅嘢銘記於心，有機會的話，會將喺佢身上學到嘅嘢，為下一代傳承落去。」談到鍾景輝教導那一方面想傳承下去教下一代，潘燦良表示表演上技術外，還有鍾景輝教導他們對演藝事業的尊重，以及作為演員和藝術工作者真誠地為事業出一分力，亦借助藝術帶給每位觀眾人生如何行更好的路，他說：「我覺得藝術工作者態度最難得亦最難教，但我覺得喺King Sir身上學到最重要一樣嘢。」

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蘇玉華稱鍾景輝的專業精神長存

蘇玉華表示在鍾景輝身上不但止學到對方所講，還有對方的身體力行去示範給大家看見藝術工作者應有的態度同專業精神，雖然對方已離開，但覺得這種精神長存，她說：「我好感恩年青時20歲已經識King Sir，一路跟住學習點樣做一個專業演員，到我做專業演員然後睇住佢成為我嘅榜樣，覺得呢樣嘢可以繼續追隨佢，同埋可以傳承落去。我覺得佢喺我哋每一位學生入面擺放咗一粒種子，呢樣嘢會不斷成長發芽開花結果，我相信係佢留畀我哋最珍貴嘅嘢。」問到鍾景輝可有所講的說話令她銘記於心？蘇玉華表示問過鍾景輝對人生意義睇法，對方指在有限的生命中去幫助和成就別人，這是人生價值的意義，令她最印象深刻的事。在演藝上可會問及鍾景輝意見？蘇玉華坦言好少會問人，但對方睇到她演出作品覺得好就會讚又做出手指公手勢，作為老師的鍾景輝想她知道有欣賞自己所做的作品。

潘燦良稱鍾景輝尊重跟他一起工作的人

潘燦良坦言若然做得不夠好，King Sir只會引導方式教導不會鬧人，亦會好尊重跟他一起工作的人，從而在對方身上學到如何對待一起工作的對手，但也曾見過King Sir發惡的時候：「有次部戲排緊，其中有位演員突然有事話返唔到嚟排戲，好似滯留香港以外地方，工作人員收到消息同佢講，King Sir聽到呢個消息即刻就成個人沉晒！佢同經理講：『你同佢講，你話叫佢唔好同我玩嘢！即刻返嚟』。」

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黃秋生視鍾景輝為恩人

黃秋生坦言好難得一齊落力為King Sir做追思會，甫開始已感動想哭，因King Sir是恩人，自己若沒對方就不會存在，整個演藝生命都是對方給予，一切都難忘，包括當年學歷不足但懇求King Sir讓自己上課，爆當年搞學生會而惹怒King Sir，雖然King Sir覺得沒需要，最終也任由學生鍾意怎做，最難忘有一科不合格幾乎畢不到業，獲King Sir給一星期讀書，自己讀極都是第一頁，幸好靠一頁書滿分畢業，笑言當時King Sir以為他出貓。黃秋生慶幸能參演King Sir最鍾意的戲劇《風流劍客》，當時演得辛苦連頸都歪，問到是否King Sir最疼錫一人，他指King Sir對個個都疼鍚，甚至有學生獲他供到外地學習。秋生同時澄清自己並非離開香港，只是不在香港工作，未來會在外地有演出。

陳國邦談King Sir離世感觸落淚

有份參與的陳國邦聯同太太羅敏莊接受訪問，談到跟King sir相處難忘事，他自認是最幸運學生，有機會與King Sir 合演《相約星期二》舞台劇長達7至8年，到訪過好多不同地方演出，加上全劇只有他們二人，King Sir更拖著他的手演出，令好多學生很羨慕。談到在追思會要抑壓情緒演出會否最難，陳國邦隨即感觸落淚，在旁的太太指老公一直也擔心在台上控制不到情緒，但好多有份參與的人在排練時見到King Sir的相片也很感觸。陳國邦指今次演出有很多同學參與，排戲時好像重回學生年代感覺，在懷緬King Sir當中有笑有淚。當談及到感觸之處，陳國邦喊到無法言語，並謂相信老師King Sir在天上會「昅住」他們在追思會演出的戲劇。羅敏莊透露老公陳國邦收到King Sir離世消息時崩潰，原本對方傳訊息通知她，但又刪除，然後相隔半小時心情沉澱後再傳訊息來說出恩師離世消息。