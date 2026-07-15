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鍾景輝追思會丨昔日高徒拍檔最後致敬 侄兒鍾至權分享King Sir鮮為人知一面

影視圈
更新時間：15:32 2026-07-15 HKT
發佈時間：15:32 2026-07-15 HKT

「King Sir」鍾景輝的「戲劇大師鍾景輝追思會」於今日（7月15日）在演藝學院香港賽馬會演藝劇院舉行，是次追思會別具心思，以King Sir生前最心愛的戲劇之一、懷爾德（Thornton Wilder）編劇的《小城風光》（Our Town）風格作為主軸，帶領出席嘉賓回顧他對戲劇藝術的無私奉獻。

姪兒鍾至權分享鮮為人知點滴

追思會上，King Sir的姪兒鍾至權先生（Dennis）將代表家屬致辭，分享King Sir在舞台以外鮮為人知的生活點滴，包括他對麻將的熱愛，以及晚年在家中觀賞本地話劇時仍全神貫注的熱情。鍾景輝一眾昔日拍檔、好友及後輩亦到場作最後致敬，當中有張錦程蔡和平夫婦、章國明、樊亦敏、姜大衛、曹永廉、潘燦良夫婦、林子傑與女友張紋嘉、張繼聰、黃秋生、詹瑞文、莫何敏儀等，張達明戴住口罩兼坐住輪椅到場，並由由工作人員推行進入大樓，不過他未有停下讓傳媒拍照。

相關閱讀：鍾景輝追思會明天舉行 《小城風光》作主軸網上同步直播 《My Way》送別戲劇界泰斗

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