DSE放榜2026丨盤點逾100位圈中學霸與學渣 前港姐亞軍鄧卓殷高踞榜首 78歲汪明荃竟是會考生？
發佈時間：16:40 2026-07-15 HKT
2026年香港中學文憑試（DSE）今日（15日）放榜，每逢放榜日，大批藝人都會出PO為學生打氣。回顧香港娛樂圈，自DSE取代會考後，當中誕生不少高分新生代，當中以一眾「學霸港姐」最為矚目。其中2018年港姐亞軍鄧卓殷以33分高踞榜首多年，同屆冠軍陳曉華、2017年亞軍何依婷亦雙雙考獲27分佳績，2016年港姐冠軍馮盈盈也斬獲28分。而人氣男團MIRROR的兩位成員呂爵安（Edan）及盧瀚霆（Anson Lo）在DSE上同樣取得不俗成績。
「十優港姐」麥明詩取得滿分30分
娛樂圈中曾在會考上取得好成績的藝人有不少，當中最經典的例子，要數取得滿分30分的「十優港姐」麥明詩，其次的高分港姐代表同樣多不勝數，李嘉欣、朱凱婷、胡杏兒及高海寧等，當年會考均順利突破20分大關。歌手方面同樣猛將如雲，孫耀威、董敏莉同樣取得高達28分，莫文蔚考獲27分，而DJ森美、黃翠如則有25分。
DSE好成績藝人
|藝人
|DSE分數
|鄧卓殷
|33
|沈殷怡
|>28
|馮盈盈
|28
|何依婷
|27
|陳曉華
|27
|Edan 呂爵安@MIRROR
|25
|Candy 王家晴@COLLAR
|24
|Anson Lo 盧瀚霆@MIRROR
|23
|Ivy So 蘇雅琳@COLLAR
|21
|陳苡臻
|20
|游嘉欣
|20
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會考多於20分好成績藝人
|藝人
|會考分數
|麥明詩
|30
|孫耀威
|28
|董敏莉
|28
|朱凱婷
|27
|莫文蔚
|27
|李嘉欣
|26
|雨僑
|26
|森美
|25
|黃翠如
|25
|梁詠琪
|24
|袁彌明
|24
|高海寧
|22
|胡杏兒
|22
|胡鴻鈞
|22
|林一峰
|21
|許廷鏗
|21
|盧凱彤（已故）
|21
|謝安琪
|21
|G.E.M. 鄧紫棋
|21
|陳志雲
|21
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黃子華會考12分、鄭裕玲13分
在會考上取得中游成績，出現多位樂壇天王、天后、視帝、影后。楊千嬅當年考獲11分，蔡卓妍（阿Sa）獲15分。近年在電影上屢次破億票房的黃子華，僅得12分。經常訪問國際知名影星的司儀界代表「Do姐」鄭裕玲，當年亦只有13分。
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陳小春、徐天佑及裕美會考0分
在娛樂圈中的考獲個位數的「低分逆襲」藝人不少，甚至有多人取得零分。最令人意想不到的是，於8月迎來79歲生日的TVB鎮台之寶汪明荃，竟然是會考學生，當年取得6分成績。而陳慧琳則有4分。當中流傳多年的「都市傳說」，必定要數前男子組合E-kids三子合共只得1分，陳小春、徐天佑及裕美更挑戰「零的突破」，全數在會考中捧蛋。
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其他藝人會考成績
|藝人
|會考分數
|藝人
|會考分數
|藝人
|會考分數
|黃宗澤
|19
|王祖藍
|11
|陳慧琳
|4
|卓韻芝
|16
|古巨基
|11
|周勵淇
|4
|蔣雅文
|16
|楊千嬅
|11
|鄧健泓
|4
|李克勤
|16
|鍾欣潼
|10
|崔建邦
|4
|許志安
|15
|余文樂
|10
|李蘊
|4
|陳鍵鋒
|15
|容祖兒
|9
|黃又南
|3
|蔡卓妍
|15
|陸永@農夫
|9
|楊茜堯
|2
|阮小儀
|14
|鄭希怡
|8
|陳靜
|2
|傅寶誼（傅穎）
|14
|田蕊妮
|8
|梁漢文
|2
|黎諾懿
|14
|馬浚偉
|8
|吳日言
|2
|李日朗
|14
|啤梨
|8
|文詠珊
|2
|林欣彤
|14
|狄以達
|8
|C君@農夫
|2
|鄭裕玲
|13
|倪震
|8
|林二汶
|2
|Angelababy楊穎
|13
|汪明荃
|6
|楊愛瑾
|1
|關智斌
|13
|張衛健
|6
|李彩華
|1
|張繼聰
|13
|周秀娜
|6
|林保怡
|1
|釗峰
|13
|黃秋生
|5
|梁烈唯
|1
|徐淑敏
|13
|吳孟達（已故）
|4
|E-kids（3人合計）
|1
|黃子華
|12
|彭浩翔
|4
|陳小春
|0
|方力申
|12
|張達明
|4
|徐天佑
|0
|鄧麗欣
|12
|黃柏高
|4
|裕美
|0
|劉德華
|12
|蘇施黃
|4