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DSE放榜2026丨盤點逾100位圈中學霸與學渣 前港姐亞軍鄧卓殷高踞榜首 78歲汪明荃竟是會考生？

影視圈
更新時間：16:40 2026-07-15 HKT
發佈時間：16:40 2026-07-15 HKT

2026年香港中學文憑試（DSE）今日（15日）放榜，每逢放榜日，大批藝人都會出PO為學生打氣。回顧香港娛樂圈，自DSE取代會考後，當中誕生不少高分新生代，當中以一眾「學霸港姐」最為矚目。其中2018年港姐亞軍鄧卓殷以33分高踞榜首多年，同屆冠軍陳曉華、2017年亞軍何依婷亦雙雙考獲27分佳績，2016年港姐冠軍馮盈盈也斬獲28分。而人氣男團MIRROR的兩位成員呂爵安（Edan）及盧瀚霆（Anson Lo）在DSE上同樣取得不俗成績。

「十優港姐」麥明詩取得滿分30分

娛樂圈中曾在會考上取得好成績的藝人有不少，當中最經典的例子，要數取得滿分30分的「十優港姐」麥明詩，其次的高分港姐代表同樣多不勝數，李嘉欣、朱凱婷、胡杏兒及高海寧等，當年會考均順利突破20分大關。歌手方面同樣猛將如雲，孫耀威、董敏莉同樣取得高達28分，莫文蔚考獲27分，而DJ森美、黃翠如則有25分。

DSE好成績藝人

藝人 DSE分數
鄧卓殷 33
沈殷怡 >28
馮盈盈 28
何依婷 27
陳曉華 27
Edan 呂爵安@MIRROR 25
Candy 王家晴@COLLAR 24
Anson Lo 盧瀚霆@MIRROR 23
Ivy So 蘇雅琳@COLLAR 21
陳苡臻 20
游嘉欣 20

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會考多於20分好成績藝人

藝人 會考分數
麥明詩 30
孫耀威 28
董敏莉 28
朱凱婷 27
莫文蔚 27
李嘉欣 26
雨僑 26
森美 25
黃翠如 25
梁詠琪 24
袁彌明 24
高海寧 22
胡杏兒 22
胡鴻鈞 22
林一峰 21
許廷鏗 21
盧凱彤（已故） 21
謝安琪 21
G.E.M. 鄧紫棋 21
陳志雲 21

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黃子華會考12分、鄭裕玲13分

在會考上取得中游成績，出現多位樂壇天王、天后、視帝、影后。楊千嬅當年考獲11分，蔡卓妍（阿Sa）獲15分。近年在電影上屢次破億票房的黃子華，僅得12分。經常訪問國際知名影星的司儀界代表「Do姐」鄭裕玲，當年亦只有13分。

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陳小春、徐天佑及裕美會考0分

在娛樂圈中的考獲個位數的「低分逆襲」藝人不少，甚至有多人取得零分。最令人意想不到的是，於8月迎來79歲生日的TVB鎮台之寶汪明荃，竟然是會考學生，當年取得6分成績。而陳慧琳則有4分。當中流傳多年的「都市傳說」，必定要數前男子組合E-kids三子合共只得1分，陳小春、徐天佑及裕美更挑戰「零的突破」，全數在會考中捧蛋。

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其他藝人會考成績

藝人 會考分數 藝人 會考分數 藝人 會考分數
黃宗澤 19 王祖藍 11 陳慧琳 4
卓韻芝 16 古巨基 11 周勵淇 4
蔣雅文 16 楊千嬅 11 鄧健泓 4
李克勤 16 鍾欣潼 10 崔建邦 4
許志安 15 余文樂 10 李蘊     4
陳鍵鋒 15 容祖兒 9 黃又南 3
蔡卓妍 15 陸永@農夫 9 楊茜堯 2
阮小儀 14 鄭希怡 8 陳靜 2
傅寶誼（傅穎） 14 田蕊妮 8 梁漢文 2
黎諾懿 14 馬浚偉 8 吳日言 2
李日朗 14 啤梨 8 文詠珊 2
林欣彤 14 狄以達 8 C君@農夫 2
鄭裕玲 13 倪震 8 林二汶 2
Angelababy楊穎 13 汪明荃 6 楊愛瑾 1
關智斌 13 張衛健 6 李彩華 1
張繼聰 13 周秀娜 6 林保怡 1
釗峰 13 黃秋生 5 梁烈唯 1
徐淑敏 13 吳孟達（已故） 4 E-kids（3人合計） 1
黃子華 12 彭浩翔 4 陳小春 0
方力申 12 張達明 4 徐天佑 0
鄧麗欣 12 黃柏高 4 裕美     0
劉德華 12 蘇施黃 4    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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