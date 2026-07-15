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金秀賢神隱16個月終正式復工 代言菲律賓品牌拍攝廣告 展燦爛笑容心情勁靚

影視圈
更新時間：15:15 2026-07-15 HKT
發佈時間：15:15 2026-07-15 HKT

金秀賢去年3月被爆與已故女星金賽綸在她未成年時交往，又被指逼她還債害她自殺，接着他召開記者會否認指控，更聲淚俱下呼冤，之後他全面停工，至今已絕跡人前16個月。然而昨日（14日）他終於正式復工，為代言菲律賓品牌拍攝廣告。

金秀賢狀態不俗

昨日品牌老闆Ben Chen率先公開與金秀賢在拍攝場地所拍的合照，以及金秀賢與品牌團隊的合照。今日（16日）Ben Chen繼續公開金秀賢的廣告硬照及拍攝花絮，相中可見金秀賢雖然明顯瘦削了，但仍顯得精神奕奕。在花絮片段中，更可見金秀賢主動與金主握手合照，全程展現燦爛笑容，心情甚佳。而在公開了的3張廣告硬照中，金秀賢分別展示了3個帥氣的便服造型，看來狀態不俗。而金秀賢今日亦以IG限時動態形式，轉發了Ben Chen的發帖，這是他自去年2月以來首次「復活」沉寂已久的社交帳號，可見他正逐步展開復出計劃。

金秀賢復出勢頭正在增強

昨日其經理人公司GOLDMEDALIST相關人士證實金秀賢為菲律賓服裝品牌拍廣告，但該人士又指「之後的行程還未確定」。不過今日有韓媒報道指，自「橫豎研究所」金世義因涉嫌以AI造假散播假消息陷害金秀賢而被捕後，金秀賢復出的勢頭正在增強。據悉，他目前手握超過40部影視劇本。除了這些具體項目外，業內人士都在密切關注他的回歸，並探討各種合作的可能性。其中最受矚目的當屬他已完成拍攝的Disney+劇集《山寨人生》，業界人士和媒體均密切留意該劇何時確定上線時間。目前尚未有任何官方消息，播出時間似乎將根據後續進展而定。

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