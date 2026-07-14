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陳凱琳出戰《浪姐7》爆壓力大曾崩潰 由慈母變嚴母訓練無限耐性 想同鄭嘉穎去不同國家居住

影視圈
更新時間：22:18 2026-07-14 HKT
發佈時間：22:18 2026-07-14 HKT

陳凱琳（Grace）日前為美容品牌旗艦店擔任剪綵嘉賓，以性感晚裝赴會的Grace最近參與內地綜藝節目《乘風2026》（《浪姐7》）大獲好評，但其實Grace亦曾為此情緒崩潰：「在《浪姐7》的三個月，要挑戰不擅長的唱歌跳舞及普通話，由於對自己有一定要求，加上又是唯一香港大灣區代表，為求不想表現太差總用盡全力，我覺得勇氣是我今次最能領悟的事，覺得人生無論甚麼年紀，都可以給自己新嘗試！」Grace又特別多謝老公鄭嘉穎及家人朋友的鼓勵和支持，令她可以全心出戰。

陳凱琳暑假為兒子補習中文

她又回想起初出道由港姐轉做演員，再組織家庭轉型做KOL，都經歷過種種神奇的感覺，探索過不同領域的自己，接下來最想的蛻變可能是感受世界。Grace表示：「日前和老公坐飛機，佢望住窗邊無端端話，將來仔大了，我哋不如去不同國家住三個月至半年，覺得世界還有很多東西未睇到、未見識到，要出去好好感受一下。」不過，Grace的短期計劃還是要為三子大費周章，她透露今個暑假最主要跟小朋友補習中文，幫助他們熟悉生字。至於生活角色上Grace會是慈母還是嚴母？她說：「我起初絕對是慈母，但之後發現，當你一次又一次容許小朋友做不該做的事，就會變成縱容，之後知道自己做錯，於是作出改變，可能一開始時唔識，一嚟就爆炸，於是慢慢再轉，現在學識向他們解釋我為甚麼發嬲、他們做錯甚麼，但係同小朋友講100次，佢哋都會照做，唯有用無限耐性，難怪嘉穎都話，這七年來他學到的就係耐性。」

陳凱琳分享3大美之秘訣

作為靚媽的Grace，自言對於「美」有一定的追求，還大方分享了保持女性美的三大秘訣：「第一要有自信，千萬不要跟人比較；第二，保持樂觀心態；第三，一定要有Me Time，讓自己得到休息，好好調節身心靈。」


 

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