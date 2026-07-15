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JANNABI首襲香港向粉絲行大禮 狂講廣東話「我愛你哋」 激動大喊：No Hong Kong No JANNABI

影視圈
更新時間：00:46 2026-07-15 HKT
發佈時間：00:46 2026-07-15 HKT

韓國樂隊JANNABI的首個亞洲巡迴演唱會《JANNABI 1st Asia Tour : Sweat & Stardust in HONG KONG》，上周六於AXA Dreamland登場。JANNABI一口氣帶來超過20首歌曲，以長達兩個多小時的精彩演出，回應歌迷一直以來的支持與等待。

崔政勳預備銅鑼作為小樂器

隊長兼主音崔政勳為了令JANNABI第一次來到香港舉行演唱會有一個好開始，竟然特別預備了銅鑼作為小樂器，打響了演出的第一幕！隨後，他們獻唱美國合唱團The Mamas & the Papas的名曲《California Dreamin》，並特別為香港樂迷送上他們的《HONG KONG》一曲，可說別具意義，成功令現場氣氛迅速升溫。

JANNABI狂講廣東話

作為第一次的香港演唱會，JANNABI自然非常希望與粉絲互動。一開口便以廣東話向樂迷打招呼：「好高興見到大家！」並作自我介紹。之後，他們唱出《Good Good Night》、《LEGEND》、《bad dreams》等人氣作品，此時JANNABI再送上當晚最大驚喜。他們先用廣東話問台下樂迷：「呢首歌你哋知唔知？」原來他們竟然將《for lovers who hesitate》開首幾句的歌詞特別改成廣東話，讓樂迷十分興奮！JANNABI無論咬字、情感投入都十分到位，樂迷熱烈掌聲與歡呼。

JANNABI大叫「我愛你哋」

Encore環節，JANNABI竟然向觀眾行大禮，之後再拍攝大合照，又興奮地說「No Hong Kong！No JANNABI！」、「我愛你哋」，並再叫現場觀眾向他們也大叫一次「我愛你哋」，為這演唱會畫下完美句號。

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