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《九龍城寨之終章》殺入廟街取景 神還原香港不夜城 重塑80年代平民夜總會、大排檔

影視圈
更新時間：21:50 2026-07-14 HKT
發佈時間：21:50 2026-07-14 HKT

由鄭保瑞執導的億元票房電影《九龍城寨之圍城》（Twilight of the Warriors: Walled In）締造了不少神話，除了在2024年上映後掀起全球對港產片狂熱外，還在電影頒獎禮上屢獲佳績，原著漫畫作家余兒去年曾於Facebook宣布落實開拍電影版三部曲，分別為前傳《九龍城寨之龍頭》及續集《九龍城寨之終章》。續集早前亦已經開鏡，將尖東神還原80、90年代的璀璨夜景，未上映已經掀起熱話。但原來續集《九龍城寨之終章》神還原的又豈止尖東。

「平民夜總會」廟街重現人前

有網民發現劇組由昨日（13日）至21日在廟街近永星里部份路段，在指定時間封閉以配合拍攝工程。今次劇組再度施展神功，將8、90年代被譽為香港的「平民夜總會」的廟街重現，由攤檔擺滿平價服裝、手袋、鐘錶（冒牌金勞）、古惑仔戲服，乃至性玩具及性感內衣到街頭娛樂、庶民美食、江湖秩序與獵奇商品，令人目不暇給

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8、90年代廟街攤檔被網民搶先打卡

今日不少網民在廟街搶先打卡並說：「城寨終章喺廟街拍外景，道具已經準備好，都係嗰句，睇戲要保持睇戲禮儀 ，大家一齊支持港產片啦。」相中所見，街上擺了多架小販手推車，其中有炒栗子、魚蛋等各式各樣的小食車，還有大量圓枱、摺凳、砂煲等大排檔風味的道具，其中一幢大廈門外張貼了多款舊式性感女郎海報，兩旁泊滿多架8、90年代的汽車，更有多個價錢跟足8、90年代的攤檔，掛滿女性內衣，底褲售價只是2蚊，一套性感內衣也只是20元。

「十二少」胡子彤戲份集中在廟街

昨日拍攝的場口主力在擺滿煲仔飯攤檔一條街，飾演「十二少」的胡子彤和何華超等人在街頭等埋位，引來不少街坊駐足。，胡子彤帶領一行五、六人經過排檔，周圍同人打招呼，感覺就似廟街一帶由他睇場。據悉今晚拍攝戲份還有林峯參與，將於稍晚現身。胡子彤曾預告「城寨4子」在《九龍城寨之終章》均有個人故事線，「十二少」的主要戲份集中在廟街：「我要繼續維持身形，體能去應付，不過我唔使除衫，但有人要！」

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