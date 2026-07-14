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周星馳《功夫女足》劉嘉玲佐藤健巨星驚喜現身 內地三日狂收6億 8.13港澳上映

影視圈
更新時間：20:45 2026-07-14 HKT
發佈時間：20:45 2026-07-14 HKT

睽違多年，周星馳再度挑戰足球題材，由星爺自編自導的最新功夫喜劇鉅作《功夫女足》，日前於內地率先公映後勢如破竹，上映三日票房已強勢衝破6億元人民幣大關，掀起全城觀影狂熱！承接這股席捲全國的熱潮，官方今日正式宣布電影定檔於8月13日在香港及澳門地區隆重上映！

張藝興、張小斐、迪麗熱巴超強陣容

隨着上映日期揭曉，官方今日同步發布了全新香港版前導海報及第二款定檔預告片，片中除了展現由金雞影后張小斐、頂流女神迪麗熱巴、人氣男神張藝興領銜的超強陣容，以及實力派「娥眉隊」的熱血特技功夫畫面，亦同時看到劉嘉玲、佐藤健等巨星特別演出，令人對電影期待滿滿。

娥眉女足首戰「至尊無敵杯」

電影講述娥眉女足首戰「至尊無敵杯」，這支隊伍的隊員平均年齡超過30歲，最初受到質疑，在高人指導下，她們獲得啟發，開始取得佳績。然而，在大勢向好之際卻因內部背叛而慘敗。經過反思，她們決定改變策略，成功晉級，在決賽面對衛冕多屆冠軍的勁旅，她們能否打破對方多年不敗的紀錄，實現奪冠的夢想？

蔡思貝、張繼聰、MC Jin夢幻陣容

《功夫女足》由張小斐、迪麗熱巴、張藝興領銜主演，並集結蔡思貝、張繼聰、MC Jin（歐陽靖）、內地矚目女新人雪野，聯同劉嘉玲、佐藤健、歐陽萬成（Jimmy O. Yang）、趙麗娜、AVANTGARDEY 等跨界夢幻陣容特別演出。
 

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