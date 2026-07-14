Jessica C.軍綠超低胸泳衣大解放 澎湃豐滿上圍震撼眼球 高衩泳衣展示完美蜜桃臀

38歲的混血名模Jessica C.自2017年與動作影星安志杰結婚後，便淡出幕前，專心在美國相夫教子，一家四口生活幸福。雖然已為人母，但她的身材絲毫沒有走樣，反而愈發火辣。近日她在社交平台上分享了一段與子女享受陽光與海灘的影片，再次讓外界驚嘆她保養得宜的完美體態。影片中，Jessica C.身穿一件設計簡約的軍綠色連身泳衣，細肩帶和低胸剪裁，巧妙地突顯了她傲人的上圍和深長的乳溝，昔日的「警鐘胸」依舊震撼。泳衣的高衩設計，更將她修長的美腿和緊實的蜜桃臀展露無遺，古銅色肌膚散發出健康性感，網民紛紛羨慕她保養得宜，完全看不出已為人母。

Jessica C.與子女合照晒不科學身材

在影片中，Jessica C.全程投入親子活動，與一對子女玩得不亦樂乎，她先是帶著女兒Tessa和兒子Elvis在岸邊淺水處嬉水，場面溫馨。隨後一家人移師到沙灘上玩沙，女兒Tessa更調皮地將弟弟Elvis埋在沙中，只露出一個戴著太陽眼鏡的趣怪小臉，場面搞笑又可愛。Jessica C.其後與子女在海邊散步，臉上掛著幸福滿足的笑容，最後她與一對子女合照，網民焦點再次落在她豐滿的上圍，震撼眼球。

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Jessica C.嫁人後淡出並誕下一對子女

Jessica C.於2014年與比她年長11年的安志杰公開戀情，並於2017年在夏威夷舉行浪漫婚禮，先後誕下一子一女，湊成一個「好」字。Jessica C.的演藝生涯雖然不算大紅大紫，但其惹火身材早已深入民心，她曾參演過電影《熱浪球愛戰》及《辣警霸王花》，展現了陽光活力與性感兼備的形象。如今她將家庭放在首位，並不時在社交平台分享生活點滴，生活幸福美滿。

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