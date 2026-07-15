楊玉梅縮沙入豪門揭富二代扭曲婚姻觀 「一夫多妻同住」做生仔機器為分家產？

61歲前亞姐季軍楊玉梅保養得宜，卻甚少緋聞，多年來選擇不婚不育，維持單身狀態。楊玉梅近日在社交平台上載影片大爆秘史，透露當年拍畢電影《賭神》後，曾有機會嫁入豪門，卻在了解男方家庭關係後，被極度荒謬的「家規」直接嚇走。

楊玉梅獲朋友老公介紹對象

楊玉梅在片中憶述，當年在朋友的老公介紹下，認識一位從外國回流返港的富家公子。初次四人聚餐時，男方對楊玉梅一見鍾情，而她對男方的第一印象亦相當不俗，覺得對方斯文有禮，又沒有飲酒等不良嗜好，當時覺得頗為適合，於是雙方嘗試發展。

相關閱讀：楊玉梅哀揭三遇「潛規則」 電影公司老闆彈Bra帶猛攻下身：我成身硬晒 拒當女友換角色

相關閱讀：楊玉梅藍色戰衣晒豐滿上圍 零贅肉火辣身材完勝少女 高強度瑜伽一身體反應惹人擔心

楊玉梅沒想到隨著進一步交流，發現富家公子的家族，不僅保留極度傳統的思想，更奉行「一夫多妻」制。男方透露其母每日清晨便起床為全家準備早餐，同時與丈夫的幾位情婦一齊生活。楊玉梅聞言大感驚訝，忍不住問：「好多唔同阿二、阿三、阿四住埋一齊，嘩！嚇死我。我就問佢，你阿媽可以同幾個女人一齊住，可以共用一個男人，佢唔尷尬嘅咩？」富家公子直指在豪門世家眼中，「呢樣嘢好普通，一啲都唔覺得有問題。」

楊玉梅被要求婚後息影照顧家庭

而富家公子對娛樂圈工作的女性抱有極大偏見，認為拋頭露面等於「唔正經」。富家公子向楊玉梅開出極度物化女性的結婚條件，要求婚後徹底息影，盡量「生多幾個小朋友」，原因是生得越多，能夠分得越多家產。楊玉梅面對將女性視作「生仔機器」，又要困在金絲雀籠的豪門規矩，坦言當時嚇到極速斬纜。

相關閱讀：楊玉梅爆喊揭前度冷酷無情 女友喪父當天竟提分手 拍拖13年遭拋棄崩潰抑鬱欲輕生

楊玉梅喪失做少奶奶機會，卻認為就算對方家財萬貫，都會生活得不開心：「我就算有錢，我根本唔開心，好似困喺金絲雀籠咁，唔准出街唔准做嘢，淨係生仔，要留喺屋企煮飯，仲要面對咁多唔同女人一齊住，我諗唔得我頂唔順。」楊玉梅難接受失去自我及尊嚴地生活，直言豪門生活並非如外界想像中似美麗的童話。

楊玉梅曾歷喪父兼男友拋棄打擊

楊玉梅入行多年，曾有一段十多年的感情無疾而終，她曾透露男方比自己年長12歲，二人拍拖長達13年，期間對方一度患癌，康復後卻性情大變，更於楊玉梅父親離世當日提出分手。被拋棄的楊玉梅，在喪父的雙重打擊下，一度陷入長達兩年的抑鬱，還出現幻聽而有輕生念頭。

相關閱讀：楊玉梅北上買3000呎4房豪宅 客廳極寬敞擁巨型露台 連愛犬都有獨立房間