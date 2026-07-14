朱維德追悼及告別式7.23舉行 遵照家屬意願僅供摯親好友到場 朱太曾形容丈夫含笑而終

人稱「朱翁」的資深電視主持兼演員朱維德昨日（7月7日）安詳離世，享年95歲。朱維德的追悼及告別儀式謹定於7月23日（星期四）上午10時假紅磡萬國殯儀館舉行，喪禮並無指定宗教儀式，遵照家屬意願，追悼儀式僅供摯親好友到場悼念，懇辭公眾到場，下午1時進行大殮儀式，禮畢隨即出殯，奉移火葬場舉行火化禮。

朱太Hazel形容丈夫走得安詳含笑而終

朱維德與太太Hazel結婚超過半世紀，朱太Hazel曾接受《TVB娛樂新聞台》的訪問時，透露丈夫是含笑而終。朱太Hazel在訪問上表示當日早上如常到療養院，大約上午11時親自餵丈夫進食，期間丈夫翁突然久違地笑了一下，沒想到下一秒便沒有反應，最後在睡夢中安詳離世，久違的溫暖笑容在朱太心中留下永恆的畫面，形容丈夫走得安詳，是含笑而終。朱太Hazel亦透露在最後的半年，丈夫已開始認不出人，甚至連自己也認不出來，不過依然每天風雨不改地探望。

相關閱讀：「朱翁」朱維德離世享年95歲 家人盼安靜處理後事：感謝關心與體諒

朱維德擁有「第一代旅遊達人」的美譽

朱維德擁有「第一代旅遊達人」的美譽，對香港本地文化、地理和歷史皆有極深厚的造詣與研究，同時他是TVB在1967年的開台首批十名員工之一，服務電視台長達53年，不過在2019年因主持多年的無綫電視文教節目《文化廣場》被停播，他不願意被投閒置散，最後與TVB結束合作關係，當時朱維德接受傳媒訪問時直斥TVB「越做越衰」，直言對公司感到失望。在2023年3月份，網上曾傳出朱翁死訊，「維基百科」更加立即被網民改為於2023年3月12日逝世。隨後網上亦不少悼念的文章和貼文，紛紛為他的死訊致哀，亦有不少網民留言表示深感可惜。

朱維德與太太一直是圈中模範夫妻

不過有傳媒向朱維德太太求證，朱太澄清並非事實，還指朱翁身體一向不太差，但因曾於2022年在街上意外跌倒撞傷頭部，證實患上認知障礙，已搬到護老院居住需要以輪椅代步。朱維德與太太一直是圈中的模範夫妻，恩愛逾恆。在過往的訪問片段中，朱太Hazel曾被問及會否擔心老公工作和活動繁多會太辛苦時，她溫柔地表示：「佢份人就係鍾意喜歡玩，如果怕佢辛苦而唔畀佢做喜歡嘅事，佢反而會唔開心。」

相關閱讀：朱維德離世丨因鮑漢琳成為入行契機 做足半世紀見證電視界黃金期 晚年不甘被投閒置散離開TVB