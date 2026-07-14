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Jer柳應廷拍新戲街頭扮屙尿零尷尬 揭示大自然解決經驗：拍戲冇廁所嘛 與陳奕迅合作變怕醜仔

影視圈
更新時間：17:45 2026-07-14 HKT
發佈時間：17:45 2026-07-14 HKT

由金像獎提名美術指導張蚊首次執導的劇情長片《不得不好死》（暫名），改編自真人真事，由MIRROR成員柳應廷（Jer）飾演皮膚癌的陳偉霖。早前《星島頭條》獨家直擊，Jer的冬菇頭配滿臉黑斑造型首度曝光，與戲中好友白只上演醉酒鬧事當街扮屙尿戲份，其後聯同黃德斌拍攝街頭推棺材場面。今日柳應廷（Jer）聯同另一成員和李駿傑（Jeremy）出席護膚品牌活動，即場體驗玩匹克球，更分享拍攝趣事。

柳應廷自爆大自然「解決」經驗

Jer表示已為電影《不得不好死》完成拍攝，不過早前與戲中好友白只上演醉酒鬧事當街扮屙尿戲份，他笑言當時拍攝飲零酒精的飲料，若然飲有酒精飲料，擔心會面紅紅。談到演繹當街屙尿戲份會否感到尷尬？Jer笑言不會，不知幾盡情，但現實中的他未試過，反而在大自然下就試過，因為拍戲冇厠所。他笑說：「之前試過演唱會，喺台底時好急，雖然有臨時厠所，但我唔去啦！急我都忍啦！」提到為該片拍攝街頭推棺材場面，會否有避忌？Jer坦言接拍該片演繹這個角色時巳有心理準備，所以不會好驚。

李駿傑都想見太妍

對於陳奕迅和朱茵在戲中飾演其父母，Jer笑言自己平時對住熟悉的人先至暢所欲言，當對住陳奕迅自己就變得好怕醜，不過合作後跟對方仍未有變得熟落。在旁的Jeremy笑指Jer追星成功，令他十分羨慕。談到他的追星目標，他笑言是韓星太妍，雖則未能成功，但試過在香港及澳門睇騷支持。問到Jer會否陪伴Jeremy追星，他笑說：「想去就搵我啦！」

柳應廷冬菇頭黑斑造型零包袱

對於演繹陳偉霖一角，Jer表示對方除了是原型人物外，更是該片的編劇，所以在拍攝現場為對白修改，對方會即時示範身體動作。談為他為角色以冬菇頭配滿臉黑斑造型，是否沒有偶像包袱？Jer指沒有偶像包袱，Jeremy則謂睇過Jer為此角試妝，大讚好似變成第二個人。問到Jeremy拍戲會否有底線，那類角色不會演，例如：黑幫？他笑說：「黑社會都演過下啦！（接受扮醜角色？）唔使扮，卸妝就得啦！」另外，談到工作方面，Jeremy和Jer指MIRROR下月會拍團綜，但未知地點，Jeremy則笑言只要機程有八個小時便可。

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