鍾景輝追思會明天舉行 《小城風光》作主軸網上同步直播 《My Way》送別戲劇界泰斗

人稱「King Sir」的鍾景輝於今年6月3日於家中安詳離世，享年89歲。鍾景輝的安息禮拜已於7月4日在九龍城浸信會舉行，禮拜後靈柩奉移至鑽石山火葬場火化，一代戲劇大師化作青煙，從此告別紅塵。為了共同緬懷這位一代巨匠的風采與教誨，「戲劇大師鍾景輝追思會」將於2026年7月15日（星期三）下午三時假香港演藝學院香港賽馬會演藝劇院舉行。

追思會以《小城風光》風格作為主軸

是次追思會別具心思，以King Sir生前最心愛的戲劇之一、懷爾德（Thornton Wilder）編劇的《小城風光》（Our Town）風格作為主軸，帶領出席嘉賓回顧他對戲劇藝術的無私奉獻。追思會上，King Sir的姪兒鍾至權先生（Dennis）將代表家屬致辭，分享King Sir在舞台以外鮮為人知的生活點滴，包括他對麻將的熱愛，以及晚年在家中觀賞本地話劇時仍全神貫注的熱情。

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追思會將有不同年代朋友及學生分享

「King Sir」鍾景輝生前曾任演藝學院戲劇學院創院院長，一生致力於戲劇藝術與教育，桃李滿門，對香港演藝界的貢獻永垂不朽。演藝學院將於今日（7月15日）為「King Sir」鍾景輝舉行追思會暨展覽。追思會將有不同年代認識「King Sir」鍾景輝的朋友及學生出席分享，共話當年的溫暖與教誨，其中導演杜琪峯、香港話劇團前藝術總監陳敢權及資深演藝人張寶之等嘉賓將先後上台分享，細訴King Sir在開拓香港舞台、築建戲劇基石等方面的卓越貢獻。演藝學院的學生亦將帶來演出，展現King Sir薪火相傳的教育成果，最後King Sir的學生帶領一眾嘉賓及全場觀眾合唱經典金曲《My Way》作終結，寓意King Sir的教誨猶如蒲公英的種子，在香港演藝界的每個角落落地生根，生生不息。

追思會因座位有限僅供獲邀嘉賓出席

是次追思會現場因座位有限，僅供獲邀嘉賓出席，讓King Sir的親友、同業及學生能在莊重而溫馨的氛圍中作最後告別。然而，為讓廣大公眾及媒體能共同參與這個別具意義的時刻，大會特別安排全程網上直播，大家可以透過以下三個平台同步追思會現場實況：Facebook 專頁 - The Hong Kong Academy for Performing Arts 香港演藝學院 - HKAPA：（https://www.facebook.com/share/p/1ET56zHrWL/）、YouTube 專頁 - HKAPA Official：（https://www.youtube.com/live/HrRerEwxi8E）、YouTube 專頁 - TVB (official)：（https://www.youtube.com/live/1W2Ot9kdbhc）

7.16加開一天公眾簽名活動及紀念展覽

籌委會同時宣佈於7月16日（星期四）特別加開一天公眾簽名活動及紀念展覽，全面開放予大眾市民，讓廣大公眾能親身向King Sir致敬。展覽將於上午10時至晚上8時假香港演藝學院舉行，免費入場，無須預先登記。現場透過豐富多元的展覽設計帶領公眾走進King Sir的戲劇世界，設有多個主題展區，包括「獎項榮譽展覽牆」（見證大師一生對劇壇的非凡貢獻）、「金句牆」（凝聚King Sir畢生的戲劇智慧）及「紀念牆」（供公眾遙寄思念）。展覽更精心重現《小城風光》及《相約星期二》等殿堂級名作的戲劇氛圍，並展出King Sir的珍貴舞台服裝。現場亦備有心意卡及收集箱，供市民留言悼念。按照家屬意願，追思活動懇辭花圈及花籃。如蒙賜賻，奠儀將全數撥捐香港演藝學院 - 鍾景輝紀念獎學金，以延續King Sir一生對培育演藝人才的無私奉獻，讓其精神薪火相傳。

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