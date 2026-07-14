連詩雅38歲生日晒姊妹頸鏈 孖黃翠如陳自瑤獲封「最強童顏閨密團」

連詩雅與陳家樂婚後育有女兒Camila，家庭事業兩忙之餘，仍與一眾閨密維繫深厚感情。日前，她迎來38歲生日，並獲好姊妹陳自瑤、黃翠如送上生日驚喜，三人更齊齊戴上專屬姊妹頸鏈，又做出心心手勢，少女心爆棚。

陳自瑤分享親密合照

陳自瑤在社交網分享與壽星女及黃翠如的親密合照，並寫道：「每年生日都為你送上滿滿的祝福

，請記得，你除了是好媽媽，好太太，好女兒也是最好的自己，We love you@shi_ga，戴上我們的姊妹頸鏈，為我們注入滿滿的能量」字裡行間滿載閨密間的無限寵愛。相中所見，三人一同戴上極為相似的姊妹頸鏈，更齊齊做出心心手勢，少女味十足；她們還準備了一個精緻的花瓣蛋糕，場面溫馨又充滿儀式感。

最強童顏閨密團

連詩雅、陳自瑤與黃翠如雖然先後成為人母，但無論外貌或身材都保養得相當好，凍齡狀態令人羨慕。這次慶生照一出，旋即引來大批網民激讚三人感情真摯，更大讚是「最強童顏閨密團」，並紛紛向壽星女送上祝福。