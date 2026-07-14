Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

連詩雅38歲生日晒姊妹頸鏈 孖黃翠如陳自瑤獲封「最強童顏閨密團」

影視圈
更新時間：19:15 2026-07-14 HKT
發佈時間：19:15 2026-07-14 HKT

連詩雅與陳家樂婚後育有女兒Camila，家庭事業兩忙之餘，仍與一眾閨密維繫深厚感情。日前，她迎來38歲生日，並獲好姊妹陳自瑤、黃翠如送上生日驚喜，三人更齊齊戴上專屬姊妹頸鏈，又做出心心手勢，少女心爆棚。

陳自瑤分享親密合照

陳自瑤在社交網分享與壽星女及黃翠如的親密合照，並寫道：「每年生日都為你送上滿滿的祝福
，請記得，你除了是好媽媽，好太太，好女兒也是最好的自己，We love you@shi_ga，戴上我們的姊妹頸鏈，為我們注入滿滿的能量」字裡行間滿載閨密間的無限寵愛。相中所見，三人一同戴上極為相似的姊妹頸鏈，更齊齊做出心心手勢，少女味十足；她們還準備了一個精緻的花瓣蛋糕，場面溫馨又充滿儀式感。

最強童顏閨密團

連詩雅、陳自瑤與黃翠如雖然先後成為人母，但無論外貌或身材都保養得相當好，凍齡狀態令人羨慕。這次慶生照一出，旋即引來大批網民激讚三人感情真摯，更大讚是「最強童顏閨密團」，並紛紛向壽星女送上祝福。

最Hit
01:54
DSE放榜2026︱6科5**狀元共24位 包括14男及10女 當中11人成超級狀元
社會
5小時前
01:44
「日本城」再見？7.15起改名為「真好城JHC」 母公司：單一產地標籤不再反映經營模式
社會
8小時前
DSE明放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
DSE明放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆磚」5步升級輕奢風 附新手注意事項
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆磚」5步升級輕奢風 附新手注意事項
家居裝修
13小時前
港女OL曬「綠咭」求轉行做地盤！行內人激推地盤一隱藏工種：免體力又高薪最啱女仔｜Juicy叮
港女OL曬「綠咭」求轉行做地盤！行內人激推地盤一隱藏工種：免體力又高薪最啱女仔｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
施南生離世丨俞琤連發3帖文送別半生摯友 晒擁抱照悼念揭生前最珍貴一幕
施南生離世丨俞琤連發3帖文送別半生摯友 晒擁抱照悼念揭生前最珍貴一幕
影視圈
5小時前
親戚教「奸招」輪公屋！後生仔激憤「社會就係俾你哋害死」 網民無奈嘆：社會生存方法
親戚教「奸招」輪公屋！後生仔激憤「社會就係俾你哋害死」 網民無奈嘆：社會生存方法
飲食
7小時前
18歲女子誘騙4網友到荒郊洗劫 18歲女子誘騙4網友到荒郊洗劫 女子與的士司機分囚10年與4年半 男同黨頂證後囚7年
18歲女子誘騙4網友到荒郊洗劫 與的士司機分囚10年與4年半 男同黨頂證後囚7年
社會
6小時前
九龍灣淘大行人天橋開通 接駁港鐵站/東九文化中心 街坊告別日曬雨淋：幾十年夢想終於實現
九龍灣淘大行人天橋開通 接駁港鐵站/東九文化中心 街坊告別日曬雨淋：幾十年夢想終於實現
生活百科
8小時前
港人北上養老現爆炸增長 付150萬住低密度社區 72歲伯伯大讚職員「貼心過自己仔女」
港人北上養老現爆炸增長 付150萬住低密度社區 72歲伯伯大讚職員「貼心過自己仔女」
商業創科
5小時前