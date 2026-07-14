劉亞仁涉毒判緩刑密謀復出首露面疑試水溫 低調現身首映網民兩極反應

涉毒的韓國影帝劉亞仁昨日（13日）現身首爾江南區Megabox COEX戲院，出席由黃晸珉、趙寅成及鄭好娟（又譯：鄭浩妍）主演的電影《Hope》VIP試映會，劉亞仁現身的照片在網上流傳，引起外界揣測是否藉此「試水溫」，為復出鋪路。

劉亞仁現身面露笑容

據目擊者透露，劉亞仁當日戴着鴨舌帽現身，與友人相見時面露笑容並互相擁抱。部分網民對劉亞仁現身公開場合表達不滿，質疑他復出的步伐過急，亦有網民為其演技才華未能展現，而感到惋惜。

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劉亞仁涉毒案緩刑兩年

劉亞仁涉毒案早前經最高法院裁定有期徒刑一年、緩刑兩年，其間一直減少公開活動。日前已有報道指，劉亞仁落實接拍《破墓》導演張載玄執導的新片《吸血鬼》，《吸血鬼》的故事啟發自愛爾蘭作家Bram Stoker的經典小說《德古拉》，劉亞仁飾演獵殺吸血鬼的獵人，並與飾演神父的影帝李星民、資深演員尹敬浩同場演出，該片預計最快今年10月開鏡，將成為劉亞仁涉毒風波後，睽違約3年重返大銀幕之作。

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劉亞仁傳加盟GD同公司

上月底，劉亞仁被指已約滿公司UAA，並獲斟簽約G-Dragon（GD）所屬的Galaxy Corporation，簽約酬金有傳高達50億韓圜（約2,600萬港元）。另外，劉亞仁去年9月曾與導演奉俊昊一同出席派對，當時DJ Peggy Gou在社交平台上載三人合照，其後帖文遭刪除，事件同樣一度掀起外界對劉亞仁復出動向的揣測。