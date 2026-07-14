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堺雅人《VIVANT 2》爆欺凌醜聞 知名監製福澤克雄遭禁足片場

影視圈
更新時間：15:44 2026-07-14 HKT
發佈時間：15:44 2026-07-14 HKT

TBS人氣日劇《VIVANT》第2季將於本月26日開播，但監製兼導演福澤克雄近日被揭發涉嫌職場欺凌，事件曝光後引起熱議。據悉，劇組去年夏天開始拍攝，完成海外部分後轉往日本本土取景期間，福澤克雄遭現場年輕工作人員投訴涉欺凌行為，電視台其後展開調查，並下令禁止他返回拍攝現場，其間劇組須在缺少導演坐鎮下繼續拍攝，改由信任的監製及演出人員遠程指示，最終順利煞科。

TBS拒透露欺凌內容

TBS其後回應傳媒查詢時證實，福澤克雄「有言行被認定屬於職場欺凌」，並已對其採取「嚴正人事處分」，但拒絕透露處分詳情及具體欺凌內容，僅確認他曾一度離開拍攝現場。電視台又強調是次事件不會影響劇集播出時間。福澤克雄為TBS資深監製，曾操刀《半澤直樹》、《VIVANT》等高收視劇集，作風以要求嚴格見稱。是次遭下屬投訴後，一度被禁止踏足拍攝現場，被指屬電視台罕有不因作品成績而網開一面的做法，事件亦令外界關注劇集播出後的迴響。

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