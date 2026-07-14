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57歲彭羚素顏會好友黃偉文 零濾鏡自信曬魚尾紋 網民大讚優雅地老去

影視圈
更新時間：15:15 2026-07-14 HKT
發佈時間：15:15 2026-07-14 HKT

現年57歲的90年代樂壇天后彭羚（Cass），自1998年嫁給林海峰後，便在事業高峰期毅然退出樂壇，專心相夫教女。多年來深居簡出的她，近年醉心於 Gyrotonic（禪柔）運動，更考獲專業導師執照，生活低調又健康。近日，她與相識36載的填詞人黃偉文（Wyman）於英國相聚，兩人以最真實一面合照，拒絕修圖，從容展現歲月痕跡。

黃偉文炫耀有得見彭羚

長居英國的黃偉文在社交網分享合照，彭羚以一身便服打扮現身，留著招牌清爽短髮，臉上幾乎全素顏，只塗了淡淡的唇色。她無懼眼角浮現的魚尾紋，皮膚依然緊緻帶光澤，對著鏡頭露出燦爛笑容。黃偉文同樣以滿面白鬚的真實模樣示人，二人零濾鏡同框，狀態極佳。黃偉文感觸寫道：「我們就是這樣的。兩個不用美顏apps不加柔焦鏡的真實人。雖然不算常常見面，但總算36年的朋友。」他更鬼馬標註「有得見彭羚必須炫耀一下」，彭羚也暖心回覆：「Precious time ！少見所以更珍貴」，傅珮嘉亦說：「兩位美麗善良的人」，而這份擁抱自然的態度亦獲得大量網民讚賞。

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