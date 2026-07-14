林鈺洧面臨《愛回家》停工考「平安卡」搵後路？ 試過主動「敲監製房門」想多個機會

TVB前小生林俊賢的31歲前港姐冠軍女兒林鈺洧（Denice），早前因公開擁有俗稱「平安卡」的建造業安全訓練證明書，惹來轉行疑雲。昨日（13日）林鈺洧出席活動時，向傳媒澄清暫時沒有計劃轉行，又提到處境劇《愛．回家之開心速遞》完結後的工作大計，自爆為爭取演出機會，曾主動向監製「叩門」。

林鈺洧「平安卡」已續牌

林鈺洧對於考獲「平安卡」，解釋早在兩年前因為拍攝節目，要從事建築及搬運工作，所以開拓技能：「我真係識用手推車㗎！之前拍節目都有落手落腳倒水泥同搬木板，有晒經驗。」林鈺洧考牌後亦已經續期，但暫時無意轉行。

相關閱讀：港姐冠軍林鈺洧轉行做地盤？晒建造業牌照挑戰港版羅拉 曾與富商傳緋聞從蝸居遷入豪宅

林鈺洧曾為前途擔憂

對於加入《愛．回家》只有兩年，林鈺洧坦承當初接獲劇組通知戲份完結時，內心確實閃過一絲擔憂，但很快便收拾心情。林鈺洧直言為爭取曝光率，曾鼓起勇氣去監製房「敲門」毛遂自薦。林鈺洧憶述自己的做法，不清楚是否合適，但想讓更多人認識自己，無論是觀眾還是幕後，所以決定一試，便去敲門問監製有沒有空缺或適合自己的角色。

相關閱讀：TVB「富貴星二代」萬聖節突破性感極限 黑色內衣配喱士黑絲甫士勁誘惑 豪騷豐滿上圍「絕對領域」

林鈺洧「叩門」後大讚過程愉快，監製非常有禮貌又友善，沒有讓她食閉門羹，更承諾若有合適角色會記起她，雙方言談甚歡，令林鈺洧對未來的演藝之路，注下一支強心針。林鈺洧又提到慶幸有儲蓄習慣，加上自己的花費不大，目前尚可應付生活。

林鈺洧為自己增值

林鈺洧未有工作時，便將空檔期為自己增值。林鈺洧透露近期鑽研影片剪接技巧，並活躍於社交平台分享日常生活Vlog，意外收穫不少網民好評，未來亦會朝著此方向與網民多些互動。

相關閱讀：「豪放港姐冠軍」林鈺洧坐商務艙豪遊杜拜 花一萬玩5分鐘勁疏爽 從蝸居遷入豪宅富貴生活大揭秘