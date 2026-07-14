施南生離世｜徐克見傳媒：她堅持到最後一刻 親朋陪伴下離開 望大家將思念變成力量

香港資深電影監製施南生，近日傳出病重消息，早前在醫院留醫接受治療。直至今晚施南生於8時51分離世。

徐克神情哀傷

晚上大約11時30分，施南生的前夫徐克在養和醫院步出會見傳媒，他表示，施南生自從2022年開始身體免疫力衰退，身體免疫能力降低了，多年來一直以頑強生命力與病魔對抗，直到最近身體免疫力嚴重衰退，令病毒嚴重感染身體，令很多器官衰竭，所以入醫院醫治，她一直堅持到生命最後一刻，有親人及朋友陪伴下安詳離開，她一直多謝大家對她的關注及祝福，希望大家對她離別的難過及思念，變成力量溫暖去接受她的告別，希望她安息，精神永遠與我們一起。

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