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顧修全博士遺作書展慈善義賣 全數收益撥捐慈善基金推動本地義工項目發展及獎學金

影視圈
更新時間：22:15 2026-07-13 HKT
發佈時間：22:15 2026-07-13 HKT

心理學權威顧修全博士離世兩年多，其遺作《祖先之道——獲得名譽、財富和心靈滿足的終極秘訣》將在今屆書展（7月15-21日）舉行慈善義賣（攤位編號1A b-02），書展全部收入捐予顧修全博士慈善基金，推動基金於本地義工項目發展和設獎學金。

顧修全五十年修行融匯中西

顧博士一生致力將西方心理學普及化成就傑出，他在大學時代同時跟隨道家師父修法、風水地靈和祭祖等，修行超過五十年，在道家和密宗的領域上有極高的修為，他亦以承傳道家文化和宣揚祭祖與祖先連結為己任，專注於協助祖先解脫的儀式。他的遺作將中西文化共融，透過自身的經歷，讓大眾了解祖先對後人的影響，反覆出現強迫性重複，如何與祖先跨代連結，轉化祖先糾纏的負面能量，他將終極的秘訣在書中公開，讓讀者從而能夠改變個人和家族的命運。

慈善基金服務聚焦中小學生心理健康

顧修全博士慈善基金第一個舉辦的活動是於書展義賣顧博士的遺作，顧太說：「慈善基金服務的對象是中小學生，因為博士覺得他們要面對很多問題，包括學校、家庭和人際關係等，有很多情緒、壓力和焦慮，他們未必懂得釋放和處理，有些不懂表達，有些選擇不講，這些問題往往影響深遠，我們的義工團隊希望透過舉行學校活動，以博士最擅長的心理投射方式，讓他們內心的問題和想法被看見，鼓勵同輩間互相鼓勵和支持，也希望家校及早提供輔導和協助，心理問題比學習問題更需要處理，當思想扭曲了，悲劇是隨時有可能發生，協助大家正視他們潛在的心理和情緒問題是慈善基金成立的宗旨。此外，我們亦設有獎學金，博士希望鼓勵一些成績有顯著進步的中下游學生。」

教學錄像將免費公開

義工團隊是顧博士的學生和徒弟，對他的課程熟識，亦曾擔任博士的課程助教，當中亦有專業講師。「博士離世後仍然有人肯為他的遺願和慈善基金付出，這種忠誠是難能可貴，是博士的福氣。」顧博士的書中提到不會授權任何人以他的名義教學，香港的顧修全心理諮詢培訓中心現已轉營，主力將顧博士的祭祖方式普及和協助慈善基金發展，不過顧太透露顧博士的教學是不會失傳，因為其生前課程錄像是一定會在慈善基金的網上頻道免費公開造福人群。

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