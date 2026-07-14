劉嘉玲罕露驚恐表情畫面曝光 低胸任代言人惹過百粉絲起哄 疑被嚇窒以手遮胸

現年60歲的金像影后劉嘉玲，近年雖然電影作品不多，但一舉一動依然是鎂光燈的焦點。劉嘉玲於周星馳新片《功夫女足》中飾演教練，她與星爺的互動再次引爆話題。近日，人氣高漲的她於內地出席商業活動，以一身性感裝扮驚艷亮相，現場萬人空巷群情洶湧，連見慣大場面的她亦疑似流露驚慌神色，更舉起手疑似想遮住心口。

劉嘉玲低胸晚裝現身

活動當晚，劉嘉玲的狀態極佳，儘管已屆花甲之年，但歲月似乎未在她臉上留下痕跡。化上精緻妝容的她，盡顯雍容華貴的氣質，強大的女王氣場一出場便令人目不轉睛。為了此次活動，她更是誠意十足，身穿一襲黑色低胸無袖晚裝，大方展現其豐滿勻稱的好身材，完美詮釋了何謂「國色天香」，性感魅力絲毫不減當年。

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劉嘉玲見群情洶湧以手遮胸？

從影片中可見，劉嘉玲在眾多工作人員的簇擁下抵達活動現場。然而，即便是見慣大場面的她，在面對洶湧而至的人潮時，仍疑似一度被嚇到。現場粉絲將通道擠得水洩不通，場面極度熱烈。劉嘉玲在人群中似乎面露一絲驚慌和猶豫，更本能地舉起手，看似想遮掩心口，又似想擋住面前過於熱情的群眾，甚至一度佇立在原地不敢前進。這一幕足以證明，劉嘉玲的巨星魅力依然不減，人氣鼎盛。

劉嘉玲展頂級巨星風采

其後，劉嘉玲順利登台發言，台下粉絲瞬間陷入瘋狂，紛紛舉起手機，爭先恐後地拍照、錄影，希望能捕捉這位頂級巨星的風采。整個活動現場星光熠熠，氣氛熱烈，再次印證了劉嘉玲在粉絲心中的超凡魅力。

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