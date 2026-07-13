張德蘭澳門站優先門票火速售罄 歌單服飾舞蹈全面革新：今年終於夢想成真

因早前紀念入行60年的紅館個唱叫好叫座，在徇眾要求下，《張德蘭情若真巡迴演唱會》澳門站將於8月22日(星期六) 在倫敦人綜藝館隆重舉辦，票價分別為$1080、$680、$380 三種。今天主辦單位宣布好消息：「優先發售門票已全部售罄，為免向隅，大家請密切留意7月16日中午12時正於金光票務、大麥的公開發售。」

張德蘭感恩門票搶購一空

當德蘭姐知悉個唱澳門站優先發售的門票已被樂迷搶購一空，她感恩多謝大家對她的支持，承諾會把演出做到最好，因她事事希望做到精益求精，演唱會內的歌單、服飾和舞蹈也會全新打造，務求讓大家好好享受這場橫跨60年的音樂盛會。她續說除了做嘉賓外，她從未正式在澳門舉辦個人演出，所以有時看到其他歌星好友在澳門開個唱，也希望自己有朝一日能做到，今年終於夢想成真。

張德蘭憶13歲澳門駐唱歲月

德蘭姐憶述她13、14歲時曾在媽咪陪同下，在澳門駐唱了接近三個月時間，因當時唱歌的地方是夜總會，老闆非常貼心給她安排了保鑣，好讓她不受現場的觀眾打擾，可以安心唱歌。另外，她非常喜歡澳門的美食，特別是在下環街市才能吃到的正宗潮州夾餅冷糕，也享受在澳門的小巷漫步，看看兩邊的舊式建築，感受那份古老時光的氛圍。