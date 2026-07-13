沈震軒狠批車Cam公審風氣：擺上網報仇好差 自爆當日做司機靠吸引力法則 保持心情好自然解決到

近日網上瘋傳一段疑似呂方與司機發生的爆粗「車Cam」片，引發網民熱識。曾做過網約車司機的沈震軒也在網上傳發相關新聞表示對司機「公審」乘客行為感不妥。沈震軒今日為電影《復仇的人》開工，被問到此事時，他坦言大家也是在「食花生」，但無論是誰對誰錯，覺得也不應將片段放上網公審，這樣似報仇，認為這種行為好影響小朋友：「原來而家我拗你唔贏，我點出翻啖氣？擺上網等人哋鬧你囉，我覺得呢樣嘢好差，姑勿論邊個啱邊個錯，其實當時兩個人鬧完咪算囉。」

沈震軒自認做司機態度溫柔

他亦認為做什麼都好，態度好緊要，覺得大家其實可以寬容一點，問到做司機時是否好溫柔？他笑指自己做什麼都好溫柔，至於是否有遇過「西客」？他指相信吸引力法則：「你咩態度就會吸引到啲咩人對住你。（即係冇遇到？）所有西人西客日日都會遇到，盡量keep住自己心情好，當你遇到好西嘅嘢，自然會解決到！」

沈震軒新戲演律師再遇劉青雲

而他透露今次在戲中會飾演律師，與劉青雲有對手戲，而自己約初入行也有跟劉青雲拍過《撲克王》，但當時自己只是算在電影中出現過，所以對方應該不記得。

