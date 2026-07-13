「御用惡女」梁珊7.24寶福紀念館設靈翌日出殯 子女發訃聞公布喪禮安排並稱永遠懷念

曾經在電影《精裝追女仔》中飾演張敏媽媽「刁太」的資深演員梁珊在7月1日因病離世，享年81歲。梁珊的子女近日公布亡母的訃聞，喪禮與設靈相關安排。梁珊的喪禮將於7月24日（星期五）大圍寶福紀念館三樓的3B福壽堂設靈，親友可於當日下午5時起親臨致祭，翌日早上10時進行辭靈出殯，儀式過後靈柩奉移至和合石火葬場火化。

梁珊兒子在媽媽離世後公布死訊

梁珊兒子在媽媽離世後公布死訊並表示：「我們最敬愛的珊姐已於昨日（7月1日）與世長辭。非常感謝昨晚各方親友的慰問和關懷。有關珊姐後事的具體安排，我們稍後會再逐一通知大家。」資深傳媒人楊紹鴻亦於Facebook寫道：「突然收到你兒子Alex通知你噚日突然離開嘅消息，實在不敢相信，前一排仲一齊食飯，我哋仲約好，點知……親愛的珊姐，一路好走⋯⋯永遠懷念同你合作嘅日子。」

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梁珊曾表示自己從未退出幕前

梁珊在6、70年代出道，早年拍過國語電影，後來加入電視圈，先後效力過TVB及亞視。梁珊的電影代表作就一定要數到《精裝追女仔》中，飾演張敏媽媽「刁太」，以及在《富貴逼人》飾演電視台高層「呂魔頭」，她將惡女功力發揮得淋漓盡致。但梁珊在90年代拍完亞視劇集《呆佬賀壽》後便減產，之後只以客串性質參演影視作品，1999年她到加拿大生活，外界都以為她再沒有演戲的意慾而息影。後來梁珊回流香港，她曾表示自己從未退出幕前：「我都覺得好奇怪，咁我心諗……哦……我都唔係呢個時代嘅人，或者我落後，追唔上呢個時代，唔知點解冇人搵。」

梁珊在行內有個花名「降落傘」

梁珊在行內有個花名「降落傘」，梁珊曾表示「降落傘」是與苗僑偉在1984年拍《楚留香之蝙蝠傳奇》被他改：「我就唔敢認，佢哋話最大把遮係咩遮？我話我係Fruit Punch嗰把，佢就話唔係，係佢哋噏之嘛，我又冇同意，不過我又冇反對，咁未算囉，同人拗咩啫？」但其實除了演員外，梁珊有一段時間更在電影學院擔任講師， 但她都試過因為「多嘴」而收口：「嗰陣拍外景，細細聲同導演講話佢機位反咗，如果我唔講嘅話，到時一定要返嚟補戲，點知傳出去話我多嘴。」梁珊多年來都少談感情事，但原來她早已有另一半：「呢啲係我嘅私人事，所以我盡量都唔講，因為對於我嘅工作同你哋認識我都係冇影響，你哋都唔需要知，只係八卦新聞啫。」

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